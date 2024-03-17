Казахстан обошёл Узбекистан по числу золотых медалей в международном турнире по боксу

В Алматы прошел молодежный турнир по боксу среди девушек на призы олимпийского чемпиона Ермахана Ибраимова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Всего на турнире выступили 113 спортсменок, которые боролись за медали в двенадцати весовых категориях — от 48 кг до +81 кг. Для девушек 2006-2007 годов рождения этот турнир был этапом подготовки к предстоящему молодежному чемпионату Азии.

По итогам соревнований Казахстан выиграл девять золотых медалей: чемпионками стали Багжан Отынбай (52 кг), Лия Абдуллаева (54 кг), Аяжан Сыдык (57 кг), Толганай Касымхан (63 кг), Дина Шанапек (66 кг), Альмира Абдураимова (70 кг), Шугыла Налибай (75 кг), Аружан Зейнуллаева (81 кг) и Панар Сейтханкызы (+81 кг).

Также три золотые медали завоевали спортсменки из Узбекистана: Жасмин Тохирова (48 кг), Хилолахон Машрабова (50 кг) и Рахима Бекниязова (60 кг).