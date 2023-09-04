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Казахстан намерен увеличить поставки отечественной продукции в Китай

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primeminister.kz Сегодня, 17:47
Сегодня, 17:47
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Фото: primeminister.kz

Казахстан заинтересован в дальнейшем продвижении своих товаров на китайский рынок и поиске новых направлений взаимодействия. Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в ходе переговоров с секретарем парткома провинции Шаньдун КНР Линь У, передаёт BaigeNews.kz.

Учитывая это, по словам главы кабмина, особую актуальность приобретает развитие транспортного потенциала и углубление взаимодействия в рамках инициативы "Один пояс, один путь".

На сегодняшний день более 6% всего объема торговли между РК и КНР приходится именно на Шаньдун.

 "Этому будет способствовать запуск первого обратного поезда по маршруту "Китай – Европа" по доставке казахстанского ячменя в КНР, который состоялся накануне в Алматы. Мы готовы к увеличению поставок казахстанской продукции по данному маршруту и расширению номенклатуры поставляемых товаров и услуг", – сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр также обозначил важность проведения в Астане казахстанско-китайского форума по сотрудничеству с провинцией Шаньдун.

В свою очередь Линь У подчеркнул, что между провинцией Шаньдун и регионами Казахстана уже налажено продуктивное сотрудничество. При этом имеется большой потенциал по расширению взаимодействия в сферах глубокой переработки сельхозпродукции, торговли и строительства логистической инфраструктуры.

"В этот раз с нами приехали представители более 100 предприятий провинции Шаньдун в указанных отраслях. Мы ожидаем подписания ряда совместных торгово-экономических проектов. Уверены, что благодаря общим усилиям наше будущее сотрудничество будет более широким. Мы готовы углублять партнерство между нашими предприятиями и реализовывать больше совместных проектов", – сказал Линь У.

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