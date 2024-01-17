Казахстан может стать ключевым поставщиком критического сырья для Европы - эксперт

Казахстан – настоящий источник редких металлов для современной промышленности, выпускающей сложную технику. По многим позициям республика остаётся одним из крупнейших мировых поставщиков. Есть значительный потенциал для дальнейшего роста. По оценкам Всемирного банка, в Казахстане есть более 5 000 ещё неразведанных месторождений на сумму более 46 триллионов долларов. Неудивительно, что с Казахстаном стремится развивать отношения Европейский Союз. Сегодня это в очередной раз подчёркнуто в докладе Европарламента о стратегии ЕС по Центральной Азии. Об этом заявил журналист Андрей Зубов, передаёт BaigeNews.kz.

Один из акцентов в документе сделан на сотрудничестве в сфере “критических сырьевых материалов”. К ним относят сырьё, без которого европейская промышленность не может функционировать и развиваться.

"Казахстан может производить 18 из 34 видов ресурсов, которые ЕС и определил как раз в качестве “критически важных материалов”. В их число входят магний, ниобий, скандий, ванадий и металлы платиновой группы, которые европейская сторона рассматривает как самые важные с точки зрения экономики. Например, магний, ниобий и скандий нужны для производства ветряных турбин и тяговых двигателей, а ванадий и металлы платиновой группы используются при производстве батарей, что важно для выпуска электромобилей и накопителей энергии. Если Казахстан продолжит развивать месторождения кобальта и лития, то у нас получится встроиться в цепочки производства аккумуляторов. Спрос на них будет только расти, а это открывает большие возможности для привлечения инвестиций в геологоразведку, добычу и переработку сырья. В Казахстане есть семь литиевых месторождений (Юбилейное, Верхне-Баймурзинское, Бакенское, Ахмировское, Медведка и Маралушенское). Все они находятся в ВКО. Казахстан также обладает большими запасами титана. Здесь тоже огромное поле деятельности. Одни словом, все это полностью соответствует планам нашей страны по индустриализации и освоению собственных запасов ресурсов. Это, в свою очередь, поможет повысить устойчивость казахстанской экономики", - написал эксперт на своей странице в Facebook.

Президент Касым-Жомарт Токаев в своём последнем послании подтвердил курс на формирование благоприятной среды для инвесторов в промышленности. Их планируют освободить от налогов и других обязательных платежей в течение первых трёх лет инвестирования, а также дать льготные права пользования недрами инвесторам, которые занимаются геологоразведкой за свой счёт.

"Всё это – заинтересованность Евросоюза в ресурсах и создание хорошего инвестклимата в Казахстане – приведёт к росту добычи и переработки, от чего в итоге выигрывает в первую очередь именно наша страна", - отметил журналист.

Он считает, что можно было бы полностью приветствовать доклад Европарламента по Центральной Азии, если бы не одно "но".

"Как и обычно, европейская сторона не упустила возможности покритиковать страны ЦА, включая и Казахстан, за ситуацию с правами человека. Вновь и вновь повторяемая мантра о нарушении прав и свобод будто переходит из доклада в доклад, не отражая реальных изменений в стране. Например, отдельным параграфом выделен призыв освободить так называемых "политических заключённых". По Казахстану это, например, Тлеужан, Жыланбаев, Мендыгазиев, Данебаев и Клышев. Но что интересно, все они – представители признанной судом экстремистской организации "Демократический выбор Казахстана". Её спонсирует, что должно быть известно и в Европе, Мухтар Аблязов – а его самого подозревают в крупных хищениях. И выдачи его требовали не только в Казахстане, но и, к примеру, Украине.

Подобные "ложки дёгтя" оставляют не совсем приятный осадок. И если уж заниматься реальным сотрудничеством, то нужно иметь чёткое, соответствующее действительности представление друг о друге. В Казахстане, конечно, есть отдельные проблемы, но заявлять о политических преследованиях было бы совсем неверно", - написал журналист.