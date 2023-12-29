Казахстан исключит Талибан из списка запрещенных организаций

Власти Казахстана приняли решение исключить Талибан из списка запрещенных организаций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров рассказал в интервью агентсву, что Казахстан регулярно проводит ревизию национального списка запрещенных в РК террористических организаций в целях его актуализации.

"В рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него "Движения Талибан" в соответствии с практикой ООН. Согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, которые обязательны к исполнению, "Движение Талибан" не входит в списки организаций, признанных Советом Безопасности ООН в качестве террористических", - сказал он.

Представитель МИД также рассказал, как будут развиваться дипломатические контакты между Казахстаном и Талибан.