Казахстан исключит Талибан из списка запрещенных организаций
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Власти Казахстана приняли решение исключить Талибан из списка запрещенных организаций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров рассказал в интервью агентсву, что Казахстан регулярно проводит ревизию национального списка запрещенных в РК террористических организаций в целях его актуализации.
"В рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него "Движения Талибан" в соответствии с практикой ООН. Согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, которые обязательны к исполнению, "Движение Талибан" не входит в списки организаций, признанных Советом Безопасности ООН в качестве террористических", - сказал он.
Представитель МИД также рассказал, как будут развиваться дипломатические контакты между Казахстаном и Талибан.
"Что касается политических контактов, хотелось бы подчеркнуть, что Казахстан и далее будет строго придерживаться принимаемых Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей ООН решений и резолюций", - сказал Смадияров.
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