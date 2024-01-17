Казахстан играет роль надёжного партнёра Евросоюза в регионе - депутат

Европарламент способен сыграть значимую роль в развитии широкого спектра взаимодействия между Казахстаном и Евросоюзом и поддержать усилия республики по развитию регионального сотрудничества в Центральной Азии, считает депутат мажилиса, дипломат Айгуль Куспан, передаёт BaigeNews.kz.

17 января депутаты Европейского Парламента одобрили новый доклад-резолюцию по оценке Стратегии Европейского Союза по Центральной Азии, принятой в 2019 году.

Документ разработан с целью "рассмотрения возможностей и проблем более тесного сотрудничества Европейского Союза и Центральной Азии в контексте глобальных и региональных геополитических сдвигов".

"Главным докладчиком от Комитета по иностранным делам ЕП выступил наш партнёр – немецкий евродепутат Карстен Люке (фракция "Социалисты и демократы"), содокладчиками – Андрюс Кубилюс ("Европейская народная партия"), Клемен Грошель ("Обновляя Европу"), Анна Фотыга ("Европейские консерваторы и реформисты"), Виола фон Крамон-Таубадель ("Зеленые") и Тьерри Мариани ("Идентичность и демократия"). В ходе работы над докладом Люке дважды посещал Казахстан и другие страны Центральной Азии, а также встречался с руководством Мажилиса Парламента, МИДа и Уполномоченным по правам человека в РК. В документе европарламентарии призывают страны ЕС активизировать взаимодействие с государствами Центральной Азии, учитывая их "геостратегическую важность". Европейский Парламент выразил готовность оказывать содействие развитию межпарламентских связей со странами ЦА. Сотрудничество между Казахстаном и Евросоюзом по линии парламентов активно развивается", - сообщила Айгуль Куспан на своей странице в Facebook.

В частности, делегация Комитета по иностранным делам ЕП во главе с его председателем, вице-президентом Европейской народной партии Дэвидом Макаллистером посетила Казахстан в августе 2023 года. Европарламентарий в ходе встречи в МИД уже тогда дал высокую оценку актуальному состоянию политического диалога между Казахстаном и Европейским Союзом, а также приветствовал регулярное и интенсивное взаимодействие между сторонами по приоритетным направлениям двустороннего и регионального сотрудничества.

"Казахстан играет роль надежного и стабильного партнера Евросоюза в регионе, открывающего ворота в более широкую Азию. Центральная Азия важна для Европы. А Европа имеет значение для Центральной Азии", – заявил тогда европейский политик.

Визит делегации Мажилиса Парламента РК в Брюссель в ноябре 2023 года для участия в 20-м заседании Комитета парламентского сотрудничества "Республика Казахстан – Европейский Союз" в этом контексте стал ещё одним шагом в развитии диалога с Европарламентом.

"Европейскую делегацию, представленную депутатами и стафферами Европейского Парламента, а также экспертами Европейской службы внешних действий, возглавил председатель делегации по связям с Центральной Азией и Монголией Томаш Здеховский (Чехия, "Европейская народная партия"). В ходе мероприятия мы обсудили перспективы развития казахстанско-европейского политического, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Отдельное внимание уделили вопросам, связанным с продвижением регионального сотрудничества между Центральной Азией и Европейским Союзом, в том числе в сфере взаимосвязанности, изменения климата и международной безопасности. Казахстанские делегаты подняли вопросы поддержки проекта "Транскаспийского международного транспортного маршрута" и других инициатив, направленных на сближение транспортной инфраструктуры стран Европы и Азии, сотрудничества с Европейским инвестиционным банком на фоне заявленных казахстанской стороной усилий по достижению углеродной нейтральности до 2060 года и другие аспекты", - напомнила Куспан.

Депутаты также рассказали европейским коллегам о ходе реализации масштабных политических инициатив в Казахстане, направленных на реформирование избирательной системы, усиление роли парламента, а также государственных механизмов в области защиты прав человека.

Указанные визиты показали актуальность дальнейшего выстраивания тесных рабочих контактов с Европарламентом.