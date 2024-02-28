Казахстан и Узбекистан договорились о расширении союзничества в ряде сфер

Мажилис ратифицировал казахстанско-узбекистанский договор о союзнических отношениях, совершённый в Ташкенте 22 декабря 2022 года, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Договор предусматривает расширение сотрудничества в политической, торгово-экономической, транзитно-транспортной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах. Документ будет содействовать укреплению связи на мировом уровне между парламентами, политическими партиями, общественными организациями двух государств", - сказал исполняющий обязанности министра иностранных дел Кайрат Омаров.

Он добавил, что на основании договора Казахстан и Узбекистан подтверждают обязательство не участвовать в каких-либо блоках или союзах, а также воздерживаться от участия в каких-либо действиях, направленных против другой стороны.

Кроме того, страны создают благоприятные условия для углубления взаимной экономической кооперации, укрепления и наращивания торгового оборота, инвестиционной деятельности, предпринимательской и иной хозяйственной деятельности, развития взаимосвязанной транспортной системы, сохранения духовной и культурной близости народов двух стран, углубления взаимных связей в сфере науки, образования, медицины, спорта, культуры, туризма, обмена информацией.

В договоре также предусмотрены положения, согласно которым стороны предпринимают меры по рациональному использованию трансграничных водных ресурсов и эксплуатации водохозяйственных сооружений, внедрению водосберегающих технологий.