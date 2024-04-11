Казахстан и Россия обсудили сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере

Третье заседание подкомиссии по культурно-гуманитарному сотрудничеству Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Республикой Казахстан и Российской Федерацией прошло под председательством министра культуры и информации РК Аиды Балаевой и министра культуры РФ Ольги Любимовой, передаёт BaigeNews.kz.

"Культурно-гуманитарные связи между Казахстаном и Россией развиваются на высоком уровне и являются связующим мостом между двумя народами", - подчеркнула, открывая работу заседания Аида Балаева.

Сопредседатель подкомиссии - министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова поблагодарила за тёплый прием и организацию заседания на высоком уровне.

"С 2022 года мы реализовали множество совместных проектов во всех сферах культуры. Наше сотрудничество вышло на принципиально новый уровень. Отдельно хотелось бы отметить проведение в прошлом году проекта "Русские сезоны", в программу которого вошли лучшие образцы российской культуры. Впереди у нас большие планы. Я убеждена, что достигнутые сегодня договоренности внесут весомый вклад в дальнейшее развитие российско-казахстанского диалога в культурной сфере", - отметила Ольга Любимова.

В ходе заседания стороны обсудили широкий спектр вопросов и инициатив, направленных на углубление взаимодействия.

Руководители культурных учреждений двух стран поделились промежуточными результатами совместной работы, а также озвучили дальнейшие перспективы сотрудничества.

В частности, на 2024 год запланированы V Молодёжный театральный форум стран СНГ, гастроли Государственного театра оперы и балета "Астана Опера" в Государственном академическом Большом театре России, совместные выставочные проекты и другие важные мероприятия.

Достигнута договорённость о развитии музейного, библиотечного дела, театрального искусства Казахстана и России, активизации гастрольной деятельности, проведении мастер-классов по повышению квалификации реставраторов.

В числе проектов, над которыми будет начата работа - организация выставки, приуроченной к 120-летию выдающегося казахского художника Абылхана Кастеева в Государственной Третьяковской галерее.

Ольга Любимова считает необходимым создание виртуального музея России и Казахстана, благодаря которому жители двух стран будут иметь свободный доступ к общему культурному наследию. В ответ Аида Балаева предложила интегрировать музеи РФ в базу информационно-просветительского портала Qazaq Culture.

Одним из основных направлений в рамках международной культурной политики является сотрудничество в сфере кинематографии.

Золотая коллекция фильмов, созданная в период Советского Союза классиками казахского кинематографа, находится на хранении в архивах "Госфильмофонда России". В их числе оригиналы более 300 художественных, анимационных, документальных фильмов.

Казахстанская сторона выразила заинтересованность в возврате коллекции.

Министр культуры РФ сообщила, что ведётся оцифровка картин, после которой будет начата поэтапная передача фильмов.

Также были обсуждены вопросы развития сотрудничества в сфере образования. Ключевым результатом заседания стало подписание Программы сотрудничества в сфере культуры между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры Российской Федерации на период 2024-2026 годы.

Программа позволит более системно и целенаправленно развивать сотрудничество стран в реализации различных совместных проектов.

В рамках поездки в Казахстан министр культуры России Ольга Любимова посетила Национальный русский театр драмы имени М.Ю. Лермонтова, творческий коллектив которого в 2023 году участвовал в фестивалях в нескольких городах России, с также принимал российские театры с гастролями.