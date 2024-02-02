Казахстан и ЕС отмечают 31-летие дипломатических отношений

Отношения с ЕС являются — одним из важнейших приоритетов сбалансированной и прагматической многовекторной внешней политики РК. Об этом на странице в Facebook написал заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Роман Василенко, передаёт BaigeNews.kz.

"2 февраля 2024 года, Казахстан и Европейский Союз отмечают 31-летие со дня установления дипломатических отношений. За последние три десятилетия мы построили прочное партнерство, основанное на доверии, взаимном уважении и общих приоритетах. Евросоюз является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером нашей страны, на долю которого приходится около 40% внешней торговли и 45% привлеченных инвестиций с 2005 года. Товарооборот на январь-ноябрь 2023 г. составил 37,7 млрд. долл. (+3,2%), экспорт – 28,1 млрд. долл. (–6,4%), импорт – 9,6 млрд. долл. (+32,3%)", - написал вице-министр.

Более 3 000 компаний с участием европейского капитала успешно работают в различных секторах нашей экономики, включая таких мировых гигантов, как "Shell", "Eni", "Total", "Amazonen-Werke", "Air Liquide", "Alstom" и "Carlsberg".

"Партнерство между РК и ЕС подкрепляется высокой динамикой контактов на высшем и высоком уровнях. Текущий год также обещает быть насыщенным на двусторонние визиты и мероприятия. Так, 15 января с.г. Вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас посетил с официальным визитом Астану. Мы также ожидаем, что Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и ряд Еврокомиссаров посетят с визитом нашу страну в текущем году", - отметил он.

По словам вице-министра, из года в год взаимовыгодное партнерство будет только укрепляться.

"С этой целью мы сфокусированы на полной и эффективной реализации СРПС с упором на экономику, торговлю и инвестиции. Перспективными направлениями нашего сотрудничества являются взаимодействие в области транспорта и логистики, критических сырьевых материалов, переход к "зеленой" экономике и цифровизация, сфера энергетики, охрана окружающей среды, борьба с изменением климата, сельское хозяйство и др.

Особое внимание уделяется вопросу облегчения визового режима ЕС для граждан нашей страны. В прошлом году, в результате визита министра М. Нуртлеу в Брюссель, мы официально запустили консультации по данному вопросу с ЕС и в настоящее время ожидаем новый визит европейских экспертов в Казахстан для дальнейшего предметного обсуждения. Мы надеемся завершить эти переговоры как можно скорее с тем, чтобы казахстанцы могли получать шенгенскую визу оперативно, дешевле и на более длительные сроки. Это непростой процесс, но мы твердо идем по этому пути вперед, и здесь важна будет поддержка не только европейцев, но и казахстанцев", - сказал Роман Василенко.