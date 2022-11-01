Казахстан готов внести вклад в обеспечение продовольственной безопасности - Смаилов

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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов выступил на очередном заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС, прошедшем в режиме видеоконференцсвязи. Многостороннее взаимодействие в рамках ШОС остается одним из приоритетов работы правительства РК, передаёт BaigeNews.kz.

Несмотря на пандемию и другие вызовы, на пространстве ШОС сохраняется достаточно высокая динамика развития. По итогам прошлого года темпы экономического роста государств-членов варьировались в диапазоне от четырёх до девяти процентов, а суммарный товарооборот между Казахстаном и странами ШОС вырос на 22 процента и составил почти 51 миллиард долларов.

Алихан Смаилов отметил важность принятия скоординированных мер по обеспечению продовольственной безопасности.

"Казахстан готов внести свой вклад в эти усилия, используя свой сельскохозяйственный потенциал. Важным шагом здесь может стать разработка Программы сотрудничества в области селекции и семеноводства. Это придаст импульс развитию сельского хозяйства, позволит скооперировать научные селекционные центры наших государств и в конечном итоге окажет благоприятное влияние на обеспечение продовольственной безопасности", — сказал Смаилов.

Кроме того, премьер-министр призвал совместными усилиями развивать перспективные транспортно-транзитные коридоры.