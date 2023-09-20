Казахстан готов стать региональным хабом поставок продовольствия - Токаев

Казахстан готов выступить в качестве регионального хаба поставок продовольствия, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Казахстан готов выступить в качестве регионального хаба поставок продовольствия. Для этого у нас есть все необходимые ресурсы, инфраструктура и логистика. Казахстан уже является надежным звеном, через которое проходит около 80% сухопутных транзитных перевозок между Азией и Европой. Транскаспийский международный транспортный маршрут – так называемый "Средний коридор" – может значительно укрепить взаимодействие между Востоком и Западом. Этот маршрут позволит увеличить темпы торговли между важнейшими рынками, сократив почти вдвое время, необходимое для транспортировки грузов морским путем", - сказал Токаев, выступая на Общих дебатах 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По его словам, необходимо подумать об усовершенствовании системы глобальной продовольственной безопасности. В прошлом году почти 10% населения Земли столкнулось с проблемой голода.

"Следует активизировать добровольный обмен информацией о продовольственной безопасности, включая объемы производства, а также экспорта и импорта продовольственных товаров. Мы должны совместно обеспечить прозрачный мониторинг финансирования международным сообществом мер реагирования на продовольственные кризисы", - сказал президент РК.