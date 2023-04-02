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kapital.kz Сегодня, 20:35
101
Сегодня, 20:35
101
Фото: kapital.kz

Казахстан добровольно сократит добычу нефти

Казахстан вместе с другими странами ОПЕК+ планирует дополнительно сократить добычу нефти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

"Казахстан осуществит добровольное сокращение добычи на 78 тысяч баррелей в сутки, начиная с мая до конца 2023 года вместе с другими странами-участницами ОПЕК+", — говорится в сообщении ведомства.

В Минэнерго пояснили, что это предупредительная мера в дополнение к сокращению добычи, принятому на 33-й министерской встрече ОПЕК+ 5 октября 2022 года.

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Сегодня, 20:35
101
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