Казахстан добровольно сократит добычу нефти

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Казахстан вместе с другими странами ОПЕК+ планирует дополнительно сократить добычу нефти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

"Казахстан осуществит добровольное сокращение добычи на 78 тысяч баррелей в сутки, начиная с мая до конца 2023 года вместе с другими странами-участницами ОПЕК+", — говорится в сообщении ведомства.

В Минэнерго пояснили, что это предупредительная мера в дополнение к сокращению добычи, принятому на 33-й министерской встрече ОПЕК+ 5 октября 2022 года.