Касым-Жомарт Токаев: Казахстан привлечёт 450 млрд долларов инвестиций к 2029 году

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз" отметил, что в своём недавнем Послании поставил амбициозную задачу к 2029 году - увеличить объем национальной экономики в два раза – до 450 миллиардов долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

По словам Главы государства, эта задача – тщательно просчитанный правительством план действий.

"Для решения этой задачи необходимо запустить новый инвестиционный цикл, который станет важным элементом экономического роста нашей страны. На прошлой неделе я подписал Указ о мерах по повышению эффективности работы по привлечению инвестиций. Теперь деятельность Инвестиционного штаба будет нацелена на своевременную и беспрепятственную реализацию проектов. Штаб получил право разрабатывать нормативные правовые акты, имеющие силу закона", - сказал президент.

Он подчеркнул, что штаб наделен полномочиями принимать решения, обязательные к исполнению госорганами и нацкомпаниями. Эти меры призваны содействовать улучшению инвестиционного климата в стране. Все члены Инвестиционного штаба несут персональную ответственность за эту работу.