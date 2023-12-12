Касым-Жомарт Токаев: Казахстан привлечёт 450 млрд долларов инвестиций к 2029 году
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз" отметил, что в своём недавнем Послании поставил амбициозную задачу к 2029 году - увеличить объем национальной экономики в два раза – до 450 миллиардов долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
По словам Главы государства, эта задача – тщательно просчитанный правительством план действий.
"Для решения этой задачи необходимо запустить новый инвестиционный цикл, который станет важным элементом экономического роста нашей страны.
На прошлой неделе я подписал Указ о мерах по повышению эффективности работы по привлечению инвестиций. Теперь деятельность Инвестиционного штаба будет нацелена на своевременную и беспрепятственную реализацию проектов. Штаб получил право разрабатывать нормативные правовые акты, имеющие силу закона", - сказал президент.
Он подчеркнул, что штаб наделен полномочиями принимать решения, обязательные к исполнению госорганами и нацкомпаниями. Эти меры призваны содействовать улучшению инвестиционного климата в стране. Все члены Инвестиционного штаба несут персональную ответственность за эту работу.
"В целом, в привлечении инвестиций главным должен стать принцип "ноль бюрократии – максимум конкретных действий". От государственного аппарата требуется постоянный фокус внимания на конечные результаты.
Как вам известно, в соответствии с моим поручением, инвесторы, вкладывающие свои средства в обрабатывающий сектор, в следующем году будут освобождаться от уплаты налогов в течение трех лет. Эти системные меры носят беспрецедентный и решительный характер. Иначе, в условиях жесткой международной конкуренции за инвестиции нам будет сложно добиться намеченных целей", - подчеркнул президент.