Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия бюста Аль-Фараби в Пекине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии открытия бюста средневекового философа и ученого Абу Насра Аль-Фараби на территории Пекинского университета языка и культуры.

В своём выступлении он остановился на вкладе Аль-Фараби в интелектуальный подъём мировой цивилизации.Касым-Жомарт Токаев отметил, что современики называли обладавшего энциклопедическими познаниями Аль-Фараби "Вторым учителем после Аристотеля".

"Великий мыслитель Востока, который внес значительный вклад в развитие всей мировой цивилизации, Аль-Фараби родился и вырос на территории Казахстана. Он объездил многие страны в поисках знаний, сыграл выдающуюся роль в становлении математики, естествознания, астрономии, филологии, осуществлял исследования в других отраслях науки. Неизмерим его вклад в развитие человечества. В своих философских произведениях Аль-Фараби акцентировал внимание на идее Справедливости. Он придавал особое значение формированию милосердного общества и гармоничного государства, отстаивал нравственные и духовные ценности. Ученый изучал такие виды искусства, как музыка и каллиграфия", – сказал президент.

В церемонии открытия также участвовали заместитель министра образования КНР Ван Гуанянь, секретарь партийного комитета университета Ни Хайдун, ректор университета Дуань Пэн, профессор университета Лю Шицинь, а также директор Национального художественного музея Китая и автор бюста У Вэйшань.