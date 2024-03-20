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Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы

Сегодня, 17:17
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Акорда Сегодня, 17:17
Сегодня, 17:17
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Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Завтра Президент примет участие в праздничных мероприятиях по случаю Наурыза.

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