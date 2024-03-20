Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы
Сегодня, 17:17
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Сегодня, 17:17Сегодня, 17:17
86Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Завтра Президент примет участие в праздничных мероприятиях по случаю Наурыза.
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