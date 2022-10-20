Касым-Жомарт Токаев пообещал найти решение проблемы закредитованности казахстанцев

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Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Жетысуской области затронул тему закредитованности казахстанцев, передает BaigeNews.kz. Он пообещал озвучить варианты решений этой проблемы в ближайшее время.

"Хотел бы затронуть еще одну важную проблему. Многие люди в нашей стране берут кредиты и потом буквально "тонут" в долгах. Эта проблема меня очень беспокоит. В ближайшее время я обнародую свои предложения по этому вопросу", – сказал он.

Тем временем, Телеграм-канал DATA HUB опубликовал статистику, согласно которой общая сумма задолженности физических лиц в Казхастане составляет 13 триллионов 918,4 миллиарда тенге на 1 октября 2022 года. Это на 21,2 процента или более, чем 2,4 триллиона тенге больше, чем в начале года.

По предварительным данным Первого кредитного бюро, общее количество заемщиков, имеющих хотя бы один действующий кредит, составляет около 7,65 миллиона человек. Рост с начала года – 7,3 процента или 520 тысяч человек. Общее количество активных контрактов - 17 миллионов 683 тысяч единиц. Это на 15,8 процента или 2,4 миллионов единиц больше, чем 1 января 2022 года. Средняя сумма задолженности по одному контракту выросла с начала года с 731 тысяч до 787 тысяч тенге. Средняя оставшаяся задолженность на одного клиента – с 1,6 миллиона до 1,82 миллиона тенге.