Каспийский трубопроводный консорциум приостановил приём нефти

Каспийский трубопроводный консорциум приостановил перевалку нефти из-за неблагоприятных метеоусловий, передаёт BaigeNews.kz.

"Неблагоприятные метеоусловия в районе операционной деятельности морского терминала КТК вынуждают Каспийский трубопроводный консорциум приостановить перевалку нефти до нормализации погодной обстановки и снятия штормовых предупреждений", — указывается в сообщении на сайте консорциума.

Приём нефти от грузоотправителей также приостановлен из-за затоваривания мощностей по хранению сырья. О возобновлении работы нефтепровода и отгрузки нефти здесь сообщат дополнительно.

В консорциуме отметили, что придерживаются бескомпромиссной позиции по вопросу охраны окружающей среды и обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования морского терминала консорциума в Чёрном море и недопущения создания аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти. Это обуславливает текущие ограничения.

Трубопроводная система КТК — один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз-Новороссийск составляет 1 511 километров.

По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырьё с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии.

Морской терминал КТК оснащён тремя выносными причальными устройствами, позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.