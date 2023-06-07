Карим Бензема подписал контракт с "Аль-Иттихадом"

Саудовский "Аль-Иттихад" официально представил нападающего Карима Бензема, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

35-летний форвард подписал контракт с клубом до 2026 года. Ранее стало известно, что Бензема заработает 200 миллионов евро за два года.

Напомним, с 2009 по 2023 год Карим Бензема выступал за "Реал". Француз провел за мадридский клуб 648 матчей во всех турнирах, забил 354 мяча и отдал 165 результативных передач. С "Реалом" Бензема завоевал 25 трофеев (он делит этот рекорд с Марсело). Карим пять раз выигрывал Лигу Чемпионов и четыре раза — Ла Лигу. Также в прошлом году он стал обладателем "Золотого мяча".