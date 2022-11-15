Каракат Абден: "Уделяйте больше внимания не кандидатам, а избирателям"

Фото: facebook.com/abdenova.karakat

Кандидат в президенты Каракат Абден обратилась к своим оппонентам и призвала их больше уделять внимания избирателям, передает BaigeNews.kz.

"Я польщена вниманием некоторых кандидатов к моей персоне и благодарна, что они очень внимательно изучили мою предвыборную программу. В ее основу лег мой многолетний практический опыт работы в маслихате, секторах госуправления и общественной деятельности. Я привыкла доводить начатое до конца, об этом хорошо знают мои соратники и люди, работающие со мной много лет и поддерживающие мои инициативы. И это, пожалуй, все, что другим кандидатам стоит знать обо мне", - написала Каракат Абден в Facebook.

Впереди у кандидата запланированы поездки в ряд регионов, встречи с избирателями.