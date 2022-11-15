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  • Каракат Абден: "Уделяйте больше внимания не кандидатам, а избирателям"
facebook.com/abdenova.karakat Сегодня, 00:10
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Фото: facebook.com/abdenova.karakat

Каракат Абден: "Уделяйте больше внимания не кандидатам, а избирателям"

Кандидат в президенты Каракат Абден обратилась к своим оппонентам и призвала их больше уделять внимания избирателям, передает BaigeNews.kz.

"Я польщена вниманием некоторых кандидатов к моей персоне и благодарна, что они очень внимательно изучили мою предвыборную программу. В ее основу лег мой многолетний практический опыт работы в маслихате, секторах госуправления и общественной деятельности. Я привыкла доводить начатое до конца, об этом хорошо знают мои соратники и люди, работающие со мной много лет и поддерживающие мои инициативы. И это, пожалуй, все, что другим кандидатам стоит знать обо мне", - написала Каракат Абден в Facebook.

Впереди у кандидата запланированы поездки в ряд регионов, встречи с избирателями.

"Как говорится, больше дела – меньше слов. Сил и опыта у меня для этого достаточно. Другим кандидатам желаю успехов, но при этом не терять чувство меры. Берегите свои силы и уделяйте больше внимания не кандидатам, а избирателям", - отметила она.

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#каракат абден #выборы в президенты
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:10
47
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