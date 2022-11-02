Каракат Абден требует запретить празднование Хэллоуина

Фото: BaigeNews.kz

Кандидат в президенты Каракат Абден выступила против празднования Хэллоуина. Ролик с призывом запретить Хэллоуин на законодательном уровне был опубликован на её личной странице на Facebook, передает BaigeNews.kz

Каракат Абден прокомментировала случай, произошедший 29-го октября в популярном районе ночных клубов в Сеуле, где погибло по меньшей мере 156 человек в результате трагической давки на Хэллоуин. Напомним, что в ходе давки погибла гражданка Казахстана 26-летняя Мадина Шерниязова.

“Подумайте сами, зачем нам праздники, которые противоречат нашим традиционным ценностям. Вчера только в Алматы, я видела группу подростков, которые выглядели устрашающе. В глазах было что-то имитирующее кровь, и смотря на это становится страшно. Мне кажется нужно запретить все праздники похожие на Хэллоуин на законодательном уровне. Нашей стране не нужны такие праздники, которые отравляют сознание молодежи!” - говорит Каракат Абден.

Она призвала казахстанцев отказаться от этого праздника.