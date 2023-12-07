Карагандинца осудили за хищение 253 млн тенге субсидий

Житель Карагандинской области получил субсидии за фиктивные документы о приобретении комплектов солнечных панелей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

253 миллиона тенге выплатили жителю Карагандинской области для возмещения затрат на приобретение комплектов солнечных панелей субъектом агропромышленного комплекса, а потом выяснилось, что с 2018 по 2020 годы мужчина от имени крестьянских и фермерских хозяйств региона подавал заявки на субсидирование фиктивные документы с завышенной стоимостью оборудования.