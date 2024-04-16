Карагандинская область отправила гуманитарную помощь в другие регионы

В Карагандинской области задействовано более 250 волонтеров из 10 организаций, которые помогают подтопленным населенным пунктам, передаёт BaigeNews. Волонтеры принимали гуманитарную помощь и распределяли для подтопленных регионов, таких как Шет, Нура, Осакаровка.

"Волонтеры приняли 50 тонн гуманитарной помощи, прибывшей в Шетский район, равномерно распределили ее пострадавшим нуждающимся семьям и оказали помощь в строительстве дамбы", - сказала руководитель фронт-офиса волонтеров Карагандинской области Ардана Мырзанова.

По ее словам, из региона в Костанайскую область направлено 40 тонн гуманитарной помощи. Также в сборе гуманитарной помощи для городов Уральск, Актобе помогли индивидуальные предприниматели.