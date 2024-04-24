Капсулу в основание нового завода заложили в Жанаозене

В Мангистауской области состоялась закладка капсулы в основание будущего завода по производству насосно-компрессорных труб и насосных штанг, передаёт BaigeNews.kz.

В церемонии приняли участие аким региона Нурлан Ногаев, председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев, генеральный директор АО "ОзенМунайГаз" Нурдаулет Килыбай, аким Жанаозена Жансейт Кайнарбаев, вице-президент АО "KazPetroDrilling" по Мангистауской области Ербол Айтуов, председатель правления АО "Каскор-Машзавод" Болат Архаров.

Общий объём инвестиций в проект превысит 17 миллиардов тенге. Ожидается создание 150 рабочих мест на этапе строительства и 250 рабочих мест после запуска производства. Они будут трудоустроены поэтапно, в течение трёх лет по мере прохождения обучения.

Предприятие будет производить 51 тысячу тонн насосно-компрессорных труб и 540 тысяч насосных штанг ежегодно для потребностей нефтегазовой отрасли.

"В соответствии с поручением главы государства в нашем регионе ведётся планомерная работа по созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций. В сентябре прошлого года между акиматом области и компанией "КазПетроДриллинг" подписан меморандум о взаимопонимании по строительству завода в Жанаозене. Этот проект не только создаст новые рабочие места, но и увеличит поступления в местный бюджет, способствуя диверсификации экономики нашего региона. Необходимо продолжить меры по развитию обрабатывающей промышленности и отечественного производства с упором на улучшение производственной эффективности", - сказал Нурлан Ногаев.

Председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев отметил, что строительство нового завода в Жанаозене - это не просто инвестиции в инфраструктуру, это инвестиции в будущее и стабильность региона.

"Мы создаём не только рабочие места, но и возможности для развития каждого жителя города, поднимая экономику и укрепляя социальную стабильность. Каждый камень, заложенный в фундамент этого завода, символизирует нашу приверженность развитию города. Этот проект – пример того, как стратегические инвестиции могут трансформировать города, предоставляя им новые перспективы и уверенность в завтрашнем дне. Мы стремимся сделать Жанаозен центром промышленного развития, который будет вдохновлять на успех не только нашу компанию, но и весь регион", - сказал Мирзагалиев.

Строительство завода завершится к концу 2024 года, а производство запустят в 2025 году.

За последние пять лет в основной капитал Мангистауской области привлечено более 3,6 триллиона тенге.

В регионе планируют запустить ещё 14 инвестиционных проектов на общую сумму 160,6 миллиарда тенге.