Кандидаты в регионах: что политики и общественники обещают избирателям

Кандидаты в президенты Казахстана встречаются с трудовыми коллективами в регионах Казахстана. Как проходят агитационные мероприятия, читайте в материале BaigeNews.kz.

Салтанат Турсынбекова находится в Туркестанской области. Она уже посетила Кентауский трансформаторный завод, где трудятся около 1100 человек.

"Завод – это прежде всего рабочие места. Вы занимаетесь важной работой, создаете конкретный конечный продукт. Ваш труд напрямую отражается на показателях ВВП страны. Вы - экономически активное население. Ваш труд и каждый из вас, в частности, должен быть защищен на законодательном уровне не меньше, чем депутат или чиновник. Важно отметить, что работа на заводе — не сугубо мужская. В достижения предприятия всегда большой вклад вносят женщины", - отметила она.

Одна из заводчанок отметила:

"Я 16 лет работаю на этом месте. Тяжело, но нужно работать. Цифровизация, конечно, облегчает процессы: раньше были механические станки, сейчас компьютерные. В принципе, я довольна условиями, но, конечно, все дорожает, зарплаты растут не так быстро, как цены. Но что хорошо в крупных заводах - это стабильность, пенсионный фонд", - сказала она.

Другая сотрудница поблагодарила Салтанат Турсынбекову за то, что она в своей предвыборной программе предлагает снизить пенсионный возраст работающим женщинам до 58 лет.

"Вы говорите правильно. Раньше женщины так и выходили в возрасте 58 лет. Все-таки тяжело трудиться до 63 лет, ещё и на заводах. Мы работаем без устали, у всех у нас есть дети и здоровье, за которым надо следить. Если вы станете Главой государства, обязательно воплотите это предложение в реальность. Мы вас поддержим", - отметила она.

В предвыборной программе Турсынбекова предлагает увеличить МЗП и прожиточный минимум (пенсионные начисления, пособия и стипендии), списать задолженности многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, законодательно закрепить статус неполных семей, внедрить льготы и субсидии для молодых семей при получении ипотеки.

Мейрам Кажыкен посетил завод "Семей инжиниринг". В своём выступлении перед рабочими кандидат подробно остановился на теме формирования минимальной заработной платы, как части экономических реформ.

"На сегодня остаётся неясным, из чего складывается минимальный размер заработной платы – его просто утверждают. Я предлагаю сделать его индексацию не только прозрачной, но и довести до уровня развитых стран ОЭСР. Соответственно МЗП будет составлять не 60 тысяч тенге, а как минимум 150 тысяч", - уточнил Кажыкен.

Он подчеркнул, что базовый принцип его программы - государство должно создать условия и возможности каждому гражданину для самореализации.

"Сам гражданин должен участвовать в процессах, которые могут изменить условия его жизни, через социальное партнёрство, а именно профсоюзы, ассоциации предпринимателей, институты гражданского общества. Это наша цель, к которой мы хотим прийти", - сказал кандидат.

Таким образом, добавил он, люди смогут обеспечить себя достойной зарплатой и социальной поддержкой со стороны государства и работодателей.

Работники завода поинтересовались, как кандидат планирует вести борьбу с коррупцией.



"Жестко, - ответил он, - даже если среди коррупционеров окажутся друзья".

Қажыкен отметил, что в условиях нарастания внешних угроз вопрос укрепления национальной безопасности страны, в том числе, её обороноспособности, стал весьма актуальным.

"Считаю крайне важным модернизировать вооружение нашей армии, совершенствовать системы государственного оборонного заказа, мобилизации и подготовки кадров", - подчеркнул он.

Программа создания казахстанской оборонной промышленности должна получить всемерную поддержку, добавил кандидат.

Члены республиканского общественного штаба кандидата в президенты Касым-Жомарта Токаева провели ряд встреч с трудовыми коллективами, бизнес-сообществом, представителями этнокультурных объединений и многодетными матерями в Восточно-Казахстанской области.

В ходе встречи с молодыми IT-специалистами члены РОШ акцентировали внимание на приоритетах предвыборной программы кандидата в части цифровизации.

"Большой блок предвыборной программы Касым-Жомарта Токаева посвящен IT-сектору как наиболее динамично развивающейся и перспективной отрасли экономики, а также проблемам молодёжи. А именно вопросам образования, обеспечения жильём, трудоустройства, поддержки молодёжного предпринимательства и продвижения молодых людей в политике. Кроме того, Казахстан ожидает цифровая трансформация. Продолжится активное внедрение цифровых технологий во все сферы жизни. В течение семи лет будет создано не менее 150 тысяч новых рабочих мест в IT-компаниях", - отметил руководитель делегации республиканского общественного штаба Маулен Ашимбаев.

В частности, граждане получат доступ к качественным цифровым услугам.

После члены РОШ встретились с местными экспертами в сфере бизнеса и предпринимателями, обсудили меры по снижению бюрократического давления на бизнес, озвученные в предвыборной программе.

Согласно предвыборным инициативам, всё, что мешает развитию конкурентоспособного бизнеса, будет устраняться.

В этот же день состоялась встреча с трудовым коллективом производственно-инжиниринговой компании ТОО "Силумин-Восток". Как отметили члены РОШ, в предвыборной программе кандидата предусмотрена поддержка уже действующих предприятий через постоянную модернизацию, создание внутреннего спроса и продвижение экспорта.

Кроме того, сторонники Касым-Жомарта Токаева в Усть-Каменогорске встретились с представителями этнокультурных объединений области и многодетными матерями.

Кандидат от ОСДП Нурлан Ауесбаев провёл встречу с избирателями в микрорайоне Казыгурт Шымкента. Он рассказал собравшимся о своей предвыборной программе, отметив, что главная проблема Казахстана – тотальная коррупция, которая душит честный бизнес, не даёт развиваться экономике, сказывается на благосостоянии народа.

"В стране сложилась корпоративная, олигархическая экономика, бенефициары которой не заинтересованы в развитии перерабатывающих отраслей. В результате разбогатели единицы, а миллионы обеднели", - заявил кандидат.

По его мнению, необходимо провести детальное расследование и вернуть казахстанцам всё, что было украдено и вывезено в офшоры.

Кроме того, Нурлан Ауесбаев заявил, что на заре становления республики, в 90-е годы, многие крупные предприятия были приватизированы "буквально за копейки". Поэтому в своей предвыборной программе он предлагает рассмотреть вопрос о передаче акций таких компаний в народные руки. Ответом может стать IPO. Активы, считает кандидат от ОСДП, следует распределить среди представителей среднего бизнеса, которые должны стать новым хребтом национальной экономики.

В предвыборной программе Нурлана Ауесбаева также говорится о необходимости проведения политических реформ. Он убеждён, что стране нужен сильный однопалатный парламент, который будет представлять интересы разных групп населения.