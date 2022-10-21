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  • Кандидат Дайрабаев объявил об открытии своего республиканского штаба
республиканский штаб Сегодня, 20:26
110
Фото: республиканский штаб

Кандидат Дайрабаев объявил об открытии своего республиканского штаба

В Астане состоялось официальное открытие республиканского штаба кандидата в президенты от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл" Жигули Дайрабаева, передаёт BaigeNews.kz.

C приветственным словом выступил руководитель республиканского штаба кандидата Толеутай Рахимбеков. Он представил кандидата и рассказал о планах проведения предвыборной кампании.

"Агитационной работой планируем охватить все населенные пункты Казахстана, а именно 88 городов, 30 поселков, более 6 000 сельских населенных пунктов, расположенных во всех 20 регионах. Поездки нашего кандидата и доверенных лиц будут проходить в формате "от двери к двери". Все мероприятия будут проведены вовремя. Надеемся, что программа и предложения кандидата Жигули Дайрабаева от партии "Ауыл" найдут своих сторонников", – отметил Толеутай Рахимбеков.

По его словам, штабы по поддержке кандидата имеются во всех регионах страны, включая три города республиканского значения. Также во всех 164 сельских районах и 37 городах областного уровня организовано 222 штаба. Общественные штабы обеспечены всем необходимым для агитационной работы. 

Кандидат в президенты Казахстана Жигули Дайрабаев выразил признательность однопартийцам за доверие и ознакомил присутствующих с предвыборной программой.

"Моя предвыборная программа нацелена на создание нового Казахстана, основанного на максимальной реализации наших главных национальных преимуществ: принципов степной демократии; высокой духовно-нравственной культуры; сильной аграрной отрасли и крепких регионов. Я твердо убежден, что каждый казахстанец, кто свято чтит наследие предков и искренне переживает за будущее нации, поддержит мои инициативы и станет движущей силой в общем деле по дальнейшему развитию Республики Казахстан", – поделился кандидат Жигули Дайрабаев.

На мероприятии с поддержкой выступили сторонники кандидата, фермеры и активисты молодежного крыла партии.

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#выборы президента #Жигули Дайрабаев #Ауыл
Данира Искакова Журналист
Сегодня, 20:26
110
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