Кандидат Дайрабаев объявил об открытии своего республиканского штаба

Фото: республиканский штаб

В Астане состоялось официальное открытие республиканского штаба кандидата в президенты от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл" Жигули Дайрабаева, передаёт BaigeNews.kz.

C приветственным словом выступил руководитель республиканского штаба кандидата Толеутай Рахимбеков. Он представил кандидата и рассказал о планах проведения предвыборной кампании.

"Агитационной работой планируем охватить все населенные пункты Казахстана, а именно 88 городов, 30 поселков, более 6 000 сельских населенных пунктов, расположенных во всех 20 регионах. Поездки нашего кандидата и доверенных лиц будут проходить в формате "от двери к двери". Все мероприятия будут проведены вовремя. Надеемся, что программа и предложения кандидата Жигули Дайрабаева от партии "Ауыл" найдут своих сторонников", – отметил Толеутай Рахимбеков.

По его словам, штабы по поддержке кандидата имеются во всех регионах страны, включая три города республиканского значения. Также во всех 164 сельских районах и 37 городах областного уровня организовано 222 штаба. Общественные штабы обеспечены всем необходимым для агитационной работы.

Кандидат в президенты Казахстана Жигули Дайрабаев выразил признательность однопартийцам за доверие и ознакомил присутствующих с предвыборной программой.

"Моя предвыборная программа нацелена на создание нового Казахстана, основанного на максимальной реализации наших главных национальных преимуществ: принципов степной демократии; высокой духовно-нравственной культуры; сильной аграрной отрасли и крепких регионов. Я твердо убежден, что каждый казахстанец, кто свято чтит наследие предков и искренне переживает за будущее нации, поддержит мои инициативы и станет движущей силой в общем деле по дальнейшему развитию Республики Казахстан", – поделился кандидат Жигули Дайрабаев.

На мероприятии с поддержкой выступили сторонники кандидата, фермеры и активисты молодежного крыла партии.