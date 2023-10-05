Камшыбек Кункабаев остановился в шаге от "золота" на Азиаде

Боксёр Камшыбек Кункабаев стал серебряным призёром Азиатских игр в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz.

Спортсмен, выступающий в весе плюс 92 килограмма в финале он уступил Баходиру Джалолову из Узбекистана.

Ранее его коллега по команде Карина Ибрагимова, выступающая в весе до 57 килограммов, также выиграла серебряную медаль.