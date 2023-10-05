  • 5 Октября, 21:12
  • BAIGENEWS

Камшыбек Кункабаев остановился в шаге от "золота" на Азиаде

Сегодня, 19:45
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Минтуризма и спорта РК Сегодня, 19:45
Сегодня, 19:45
201
Фото: Минтуризма и спорта РК

Боксёр Камшыбек Кункабаев стал серебряным призёром Азиатских игр в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz.

Спортсмен, выступающий в весе плюс 92 килограмма в финале он уступил Баходиру Джалолову из Узбекистана.

Ранее его коллега по команде Карина Ибрагимова, выступающая в весе до 57 килограммов, также выиграла серебряную медаль. 

Самое читаемое

Наверх