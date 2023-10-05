Камшыбек Кункабаев остановился в шаге от "золота" на Азиаде
Сегодня, 19:45
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Сегодня, 19:45Сегодня, 19:45
201Фото: Минтуризма и спорта РК
Боксёр Камшыбек Кункабаев стал серебряным призёром Азиатских игр в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz.
Спортсмен, выступающий в весе плюс 92 килограмма в финале он уступил Баходиру Джалолову из Узбекистана.
Ранее его коллега по команде Карина Ибрагимова, выступающая в весе до 57 килограммов, также выиграла серебряную медаль.
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