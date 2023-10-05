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Ещё две медали завоевали казахстанцы на Азиатских играх в Ханчжоу

Сегодня, 18:56
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olympic.kz Сегодня, 18:56
Сегодня, 18:56
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Фото: olympic.kz

Борец Алимхан Сыздыков и боксёр Карина Ибрагимова пополнили медалями копилку сборной Казахстана на Азиатских играх в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz.

В схватке за бронзовую медаль в весе 130 килограммов борец греко-римского стиля Алимхан Сыздыков победил борца из Туркменистана Айбегшазаду Курраева со счетом 5:1

Таким образом, выступавшие в шести весовых категориях борцы из Казахстана завоевали одну серебряную и две бронзовые медали.

Карина Ибрагимова, выступающая в боксе в весе до 57 килограммов, выиграла серебряную медаль Азиатских игр в Ханчжоу. В финале она уступила двукратной чемпионке мира Ю Тин Ли из Тайбэя.

Ранее казахстанка завоевала лицензию на Олимпиаду в Париже.

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