Ещё две медали завоевали казахстанцы на Азиатских играх в Ханчжоу
Сегодня, 18:56
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Сегодня, 18:56Сегодня, 18:56
142Фото: olympic.kz
Борец Алимхан Сыздыков и боксёр Карина Ибрагимова пополнили медалями копилку сборной Казахстана на Азиатских играх в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz.
В схватке за бронзовую медаль в весе 130 килограммов борец греко-римского стиля Алимхан Сыздыков победил борца из Туркменистана Айбегшазаду Курраева со счетом 5:1
Таким образом, выступавшие в шести весовых категориях борцы из Казахстана завоевали одну серебряную и две бронзовые медали.
Карина Ибрагимова, выступающая в боксе в весе до 57 килограммов, выиграла серебряную медаль Азиатских игр в Ханчжоу. В финале она уступила двукратной чемпионке мира Ю Тин Ли из Тайбэя.
Ранее казахстанка завоевала лицензию на Олимпиаду в Париже.
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