Ещё две медали завоевали казахстанцы на Азиатских играх в Ханчжоу

Борец Алимхан Сыздыков и боксёр Карина Ибрагимова пополнили медалями копилку сборной Казахстана на Азиатских играх в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz.

В схватке за бронзовую медаль в весе 130 килограммов борец греко-римского стиля Алимхан Сыздыков победил борца из Туркменистана Айбегшазаду Курраева со счетом 5:1

Таким образом, выступавшие в шести весовых категориях борцы из Казахстана завоевали одну серебряную и две бронзовые медали.

Карина Ибрагимова, выступающая в боксе в весе до 57 килограммов, выиграла серебряную медаль Азиатских игр в Ханчжоу. В финале она уступила двукратной чемпионке мира Ю Тин Ли из Тайбэя.

Ранее казахстанка завоевала лицензию на Олимпиаду в Париже.