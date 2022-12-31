Камеры помогли полицейским вычислить хранившего наркотики жителя Туркестана

Сотрудники центра оперативного управления в Туркестане с помощью камер видеонаблюдения выявили факт употребления и хранения наркотических средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Как рассказали в ведомстве, во время дежурства около часа ночи полицейские на камерах заметили на одной из улиц подозрительный автомобиль марки "КИА". Водитель явно употреблял неизвестное вещество.

Дежурные ЦОУ сразу же направили на место происшествия инспекторов патрульной полиции для выяснения всех обстоятельств.