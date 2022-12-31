open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Камеры помогли полицейским вычислить хранившего наркотики жителя Туркестана
Камеры помогли полицейским вычислить хранившего наркотики жителя Туркестана Сегодня, 20:06
70
Сегодня, 20:06
70

Камеры помогли полицейским вычислить хранившего наркотики жителя Туркестана

Сотрудники центра оперативного управления в Туркестане с помощью камер видеонаблюдения выявили факт употребления и хранения наркотических средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Как рассказали в ведомстве, во время дежурства около часа ночи полицейские на камерах заметили на одной из улиц подозрительный автомобиль марки "КИА". Водитель явно употреблял неизвестное вещество. 

Дежурные ЦОУ сразу же направили на место происшествия инспекторов патрульной полиции для выяснения всех обстоятельств.  

"Стражи порядка заметили припаркованную на обочине подозрительную автомашину и установили факт незаконного хранения наркотиков. При осмотре у подозреваемого местного жителя полицейские обнаружили полиэтиленовый пакетик с содержимым, похожим на наркотическое средство. Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу. Данный факт зарегистрировали по статье 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта". В настоящее время проводится досудебное расследование", — сообщили в департаменте полиции.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#наркотики #полиция
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:06
70
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх