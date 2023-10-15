КамАЗ может представить новый грузовик без кабины

КамАЗ запатентовал графическое изображение логотипа своего нового грузовика под названием "Челнок". Не исключено, что компания в скором времени сможет представить серийную версию своего принципиально нового грузовика, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ixbt.com.

"Челнок" имеет собственный каталожный номер – КамАЗ-3373. По сути, это роботизированная грузовая платформа, способная передвигаться автономно. Представили новинку в конце 2020 года.

У "Челнока" нет кабины. Датчики, помогающие ориентироваться в пространстве, и световые приборы установлены симметрично – поэтому у машины нет разделения на переднюю и заднюю часть. Это удобно, так как погрузка может осуществляться с любой из стороны.

Шасси полноприводное, приводится в движение синхронным электродвигателем на постоянных магнитах. Длина и ширина "Челнока" – 8 и 2,55 м соответственно, грузоподъемность – до 10 тонн, максимальная скорость в целях безопасности ограничена на отметке в 40 км/ч. Впрочем, серийный вариант, возможно, будет быстрее.