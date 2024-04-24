Какую социальную поддержку получают граждане в пострадавших от паводков регионах РК

Вице-премьер Тамара Дуйсенова рассказала о том, какую социальную поддержку получают казахстанцы в пострадавших от паводков регионах, передаёт BaigeNews.kz.

Жителям пострадавших регионов соцвыплаты были осуществлены раньше установленного графика. Такой режим будет сохраняться до 1 сентября.

Периоды повторного освидетельствования лиц с инвалидностью и переназначения адресной социальной помощи, получавшим её в первом квартале, автоматически продлены до 1 июля.

Для тех, чьи дома или дачи (единственное жильё) не подлежат восстановлению из-за подтопления, определены два пути решения вопроса:

строительство нового жилья;

приобретение готового жилья на вторичном рынке в пределах стоимости, утвержденной министерством промышленности и строительства, по выбору граждан.

Единовременная выплата в размере 100 МРП выплачена более 11 тысячам семей.



Банками и микрофинансовыми организациями рассматриваются отсрочки платежей по кредитам на 3 месяца – с 1 апреля по 30 июня. В этот период не будут начисляться штрафы и пени. На сегодня акиматами сформирован список из более чем 5 тысяч человек и свыше 110 субъектов бизнеса.



Более 4 000 детей, находившихся в эвакуационных центрах, переведены в детские оздоровительные лагеря, общежития колледжей и вузов, интернаты школ, таких как НИШ и БИЛ. Дополнительно подготовлен резерв в более чем на 4 000 мест.

ЕНТ для выпускников школ шести пострадавших регионов будет проходить по отдельному графику.

Все медорганизации страны переведены на усиленный режим работы. Подготовлен необходимый резерв лекарственных средств.

Созданы эпидбригады. Осуществляется постоянный контроль за качеством питьевой воды.