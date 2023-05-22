Какими будут новые "комфортные школы" Казахстана

Фото: Макет комфортной школы. Фото предоставлено "Samruk Kazyna Construction"

Напомним, для устранения дефицита ученических мест в Казахстане решили построить около 400 новых "комфортных" школ. Национальный проект рассчитан до конца 2026 года. Планируется, что после его осуществления проблема трехсменки и аварийных школ в Казахстане будет решена. Корреспондент BaigeNews.kz выяснил, где построят эти учебные заведения, и кто в них будет учиться.

По информации Министерства просвещения РК, на первое мая 2023 года 143 казахстанские школы вынуждены работать в три смены, а 65 учебных заведения являются аварийными. Более 400 школ нуждаются в капитальном ремонте, еще 370 школ находятся в ветхих зданиях. Дефицит ученических мест на сегодня составляет порядка 270 тысяч.

Пример ветхой школы. Фото предоставлено министерством просвещения.

На вопрос о том, как будет осуществляться отбор в новые школы, в министерстве отметили, что данные школы будут государственными, и дети будут зачисляться в них в соответствии с типовыми правилами приема на обучение в организации образования.

"Это нормативный документ министерства, где прописан порядок приема на обучение в организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего, общего среднего образования. Школы, в первую очередь, должны обеспечивать доступ детям, проживающих на территории обслуживания организации образования. Территория обслуживания организации образования утверждается приказом органов управления образованием городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения)", - отметил вице-министр просвещения РК Едил Оспан.

Чиновник подчеркнул, что так как новые школы будут считаться государственными, они исключают какие-то особые процедуры отбора как в школах BINOM, например.

"Школы строятся как в городах, так и в селах. В основном там, где нет действующих школ. Например, есть населенные пункты, где имеются новые застраиваемые микрорайоны, и дети вынуждены ездить в другой микрорайон. Или есть школы, которые по прогнозу через несколько лет могут быть закрыты в связи с износом или аварийностью. После ввода новой школы на этом участке данные организации можно будет закрыть, а на их месте построить, например, центр дополнительного образования или детский сад, зависит от того, как решит местный уполномоченный орган. В целом процесс приема детей, также, как и в другие государственные школы, будет регулироваться, как я уже ранее отметил, в соответствии с типовыми правилами приема на обучение", - сообщил он.

По словам вице-министра, в рамках проекта большая часть строящихся объектов приходится на города республиканского значения, Алматинскую и Туркестанскую области, так как там наблюдается наибольший дефицит мест.

"Первые школы планируется запустить уже в 2024 году. Сейчас АО "Samruk Kazyna Construction", они, как вы знаете, согласно нацпроекту определены в качестве дирекции по целевому строительству, проводят конкурсные процедуры на объявление подрядных организаций. В целом, строительство и ввод всех объектов планируется завершить до конца 2026 года", - добавил Оспан.

О том, чем новые учебные заведения будут отличаться от существующих, рассказали в "Samruk Kazyna Construction". Так, сообщается, что в "комфортных школах" предусмотрено больше учебных кабинетов и спортзалов в отличие от общеобразовательных. Обычно в школах по одному спортзалу. Новый проект предусматривает такое оснащение: на 300 мест – по одному спортзалу; на 600 мест - по одному большому и маленькому спортзалу; на 900 мест - по одному большому и двум маленьким спортзалам; на 1200 мест - по одному большому и двум маленьким спортзалам; на 1500 мест - по одному большому и трем маленьким спортзалам; на 2000 и 2500 мест - по двум большим и двум маленьким спортзалам.

Также в компании отметили, что в новых учебных заведениях оборудуют классы робототехники, STEM-лаборатории, кабинеты нано и биотехнологий, совмещенные с другими профильно-cоответствующими кабинетами. В кабинетах будет предоставлена возможность подключения к высокоскоростному интернету из любой точки школы для организации единой цифровой системы. Таким образом, комфортные школы будут оснащены современным технологическим и инженерным оборудованием, учебной и корпусной мебелью и соответствовать всем современным требованиям образовательного процесса.

Подрядчик заверил, что в новых учебных заведениях будут созданы все условия для детей с особыми потребностями. Школы оборудуют пандусами и лифтами, также будут предусмотрены отдельные специальные санузлы для маломобильных групп населения. По информации оператора, общий бюджет проекта составляет 2,6 триллиона тенге за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета и национального фонда. В том числе, на строительные работы предусмотрено 2,363 триллиона тенге, а на содержание построенных школ 243 миллиарда.

"В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию 217 школ, в 2025 году - 180 школ. Однако, окончательный объём финансирования станет известен после прохождения государственной экспертизы, так как возможно удорожание стоимости строительства объектов", - сообщили в компании.

Редакция запрашивала более подробные фото проектов будущих школ, но в "Samruk Kazyna Construction", к сожалению, смогли предоставить только одно фото макета.