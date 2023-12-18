Каким выдался 2023 год для казахстанской экономики

Год близится к завершению. А значит, самое время подводить его итоги. Сегодня редакция BaigeNews.kz расскажет о развитии отечественной экономики в 2023 году.

Что происходило с экономиками мира

В отчёте исполнительного директора Всемирного банка за 2023 год говорится, что в настоящее время мировое сообщество столкнулось с беспрецедентным сочетанием кризисов. Среди них - изменение климата, инфляция, конфликты и дефицит продовольствия. Причём сильнее всего от этих кризисов страдают развивающиеся страны.

Эти проблемы усугубляются далеко идущими последствиями международных конфликтов, нарастающим долговым кризисом во многих странах, остаточными последствиями пандемии COVID‑19 и разрушительными стихийными бедствиями.

На фоне ухудшающихся перспектив экономического роста и сокращающихся бюджетных ресурсов странам становится всё труднее реагировать на эти кризисы и осуществлять инвестиции в долгосрочные приоритетные направления развития, включая здравоохранение, образование, социальную защиту и повышение устойчивости к потрясениям.

Экономическая ситуация в Казахстане

В начале года правительство Казахстана поставило задачу перед всеми ведомствами по достижению не менее 4%-го роста экономики.

Несмотря на сегодняшние геополитические условия, эту непростую задачу кабмину удалось выполнить. Рост экономики Казахстана уже в I квартале этого года составил 4,9%. Именно с таким показателем экономического роста Казахстан заканчивает год. На последнем заседании правительства 12 декабря министр национальной экономики Алибек Куантыров отчитался, что по итогам января-ноября текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 4,9%.

Экономист Максат Сералы считает, что экономика Казахстана в 2023 году всё ещё восстанавливалась после пандемии COVID‑19. Бизнес снова зажил, предприятия начали работать, улучшились финансовые показатели, в том числе ВВП. Вместе с тем, экономист отмечает появление динамики роста экономики и увеличение деловой активности. Это, по его словам, произошло благодаря запуску нескольких крупных экономических программ, которые привлекли в структуру экономики новые деньги.

"По поручению президента, мы знаем, что начали финансировать программы поддержки малого и среднего бизнеса, стартап-проекты. Открылись новые области. Туда тоже идёт активное привлечение новых средств, что в первую очередь, отразится на росте экономики и благоприятно скажется на жителях этих регионов. Потому что откроются новые производства, новые рабочие места", - отметил Максат Сералы.

Его коллега Андрей Чеботарёв считает, что ведущим драйвером роста казахстанской экономики в 2023 году был нефтяной сектор.

"Мы продолжаем диверсифицировать экономику. У нас растёт обрабатывающая промышленность, но этого всего недостаточно для этого показателя - 4,9%. Основное - это нефть", - утверждает экономист.

Директор Института экономической политики Каирбек Арыстанбеков отмечает, что достигнутый рост ВВП этого года покрывает потребности около 70% казахстанцев.

"Чтобы удовлетворить жизненно важные интересы всего населения (20 миллионов человек), нам нужны темпы роста ВВП не менее 7,1%. Это связано с тем, что наша экономика распалась на пять структурообразующих секторов и в результате перетока валовой добавленной стоимости между ними образовались структурные дисбалансы и диспропорции. В совокупности, они создают основу для структурного кризиса в экономике", - пояснил Арыстанбеков.

Экономист отметил, что в этом году экономика Казахстана столкнулась с рядом препятствий, которые можно разделить внешние и внутренние.

"Внутренние - это недостаточный уровень качества экономической политики правительства, недостаточная согласованность макроэкономической политики между госорганами, сохранение компонентов монополии в ряде отраслей экономики и другие. К примеру, объём кредитования банками национальной экономики упал до 9% ВВП. Это означает согласованность макроэкономической политики между правительством и Нацбанком", - сказал Арыстанбеков.

Он напомнил, что принимая во внимание неопределенность в краткосрочном периоде, повышение цен на топливо и услуги ЖКХ, а также сохранение инфляционных ожиданий на повышенном уровне, Международный валютный фонд рекомендует придерживаться взвешенного подхода в реализации монетарной политики, предостерегая от преждевременного смягчения.

Экономический эффект от инвестпроектов

Большой вклад в рост экономики внесли привлечённые инвестиций.

По итогам 11 месяцев инвестиции в основной капитал выросли в 14,6%.

Приток инвестиций вырос в информации и связи – в 2,8 раза, транспорте и складировании – на 58%, торговле – на 34%, образовании – на 17%, сельском хозяйстве – на 11%, а также в промышленности – на 8,5%, в том числе в обрабатывающей промышленности – на 4,6%.

В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в Мангистауской, Туркестанской, Павлодарской областях и в области Абай.

Таких результатов удалось добиться благодаря принятому в начале года новому пакету мер по улучшению инвестиционного климата. В частности по ускорению процесса рассмотрения инвестиционных споров, усилению правовой защиты инвесторов, упрощению налогового и таможенного администрирования. В отрасли заработали новые инструменты - Соглашение об инвестиционных обязательствах и улучшенный модельный контракт.

В феврале в постановление правительства "О некоторых вопросах реализации государственной поддержки инвестиций" были внесены поправки, предусматривающие значительное расширение возможностей крупных инвесторов по запуску новых и модернизации действующих проектов в Казахстане.

Так, исключен Перечень приоритетных видов деятельности для юридических лиц, планирующих заключить с правительством Соглашение об инвестиционных обязательствах. Данное соглашение фиксирует налоговые ставки на срок до 10 лет, а инвестор в обмен обязуется вложить значительные средства в запуск или модернизацию какого-либо производства, обучение казахстанских кадров и т.д.

Таким образом, правительство простимулировало инвестиционную активность в республике и создало благоприятные условия для реализации крупных проектов.

Предполагалось, что эти меры позволят привлечь в экономику в 2023 году не менее $24,4 миллиардов долларов иностранных инвестиций. За первое полугодие объем прямых иностранных инвестиций достиг 13,3 миллиардов долларов.

"Год был хорошим в плане привлечения инвестиций. Были хорошие инвестиции. С Китаем были договорённости о привлечении инвестиций для открытия заводов. С Турцией подписали миллиардные контракты. Это всё заработает во благо нашей экономики уже в 2024 году", - отметил Максат Сералы.

Андрей Чеботарёв считает, что рост экономики в большей степени произошёл именно благодаря привлечению иностранных инвестиций.

"А где ещё брать деньги на развитие экономики, если базовая ставка была целый год 16,75? Не многие готовы кредитоваться от 20%. Это очень высокие проценты и большие издержки на кредиты. Кредитный импульс внутри страны на нуле. Сокращается кредитно-корпоративное кредитование. Поэтому в условиях, когда бизнесу негде брать деньги, единственное, что можно сделать, это привлечь прямые иностранные инвестиции, чтобы развивалось хоть что-то. Здесь надо отдать должное правительству. Правительство - молодцы. Они привлекли инвестиции. Если бы не было прямых иностранных инвестиций, у нас экономика не росла бы вообще. Потому что внутри страны капитал замер", - отметил он.

Борьба с инфляцией

Наибольший вклад в инфляцию продолжает вносить рост цен на продовольственные товары.

В начале года правительство планировало снизить инфляцию в два раза - до 9,5%. Для этого были приняты новые подходы к стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.

Первое, переформатирован подход по выдаче займов напрямую производителям.

Второе, изменён механизм формирования стабилизационных фондов, закуп осуществляется в период сбора урожая, когда на рынке конкурентные цены, а реализация продукции стабфондов осуществляется в период межсезонья.

Третье, введён механизм форвардного закупа, позволяющий контрактоваться у производителей с хранением продукции до момента реализации.

По итогам первых трёх месяцев годовая инфляция в республике замедлилась до 18,1%.

В апреле правительство принимает ещё одно конструктивное решение – актуализировать Комплексный план по контролю и снижению уровня инфляции на 2023-2024 годы. В него были добавлены 46 новых мер, в основном, направленных на увеличение объёмов производства продукции.

Именно в рамках актуализированного плана началась реализация проекта по повышению доходов сельского населения "Ауыл Аманаты" с выдачей 17 тысяч льготных микрокредитов и созданием 18 тысяч рабочих мест в текущем году.

В Нацбанке отметили, что годовая инфляция в ноябре замедлилась до 10,3%. Снижается роль продовольственного и непродовольственного фактора при росте вклада сервисного компонента. Тем не менее, сохраняется инфляционное давление в экономике. Так, месячная инфляция в ноябре составила 1,0%, превышая как среднеисторическое значение, так и оценку целевого значения. Также выше таргетируемого уровня складывается и динамика ее устойчивой части. В структуре продовольственных товаров за последний месяц наибольший рост цен отмечался на овощи, яйца, отдельные виды хлебобулочных изделий и круп, среди непродовольственных товаров – на одежду и обувь, транспорт, фармацевтическую продукцию, по платным услугам – на тарифы ЖКХ, интернет и авиаперелеты. Вместе с тем ожидается, что в ближайшие месяцы годовая инфляция в Казахстане достигнет однозначного значения, т.е. сложится ниже 10% уровня.

По информации Бюро национальной статистики, в октябре цены на продовольственные товары повысились на 10,4%, платные услуги – на 11%, непродовольственные товары – на 11,1%.

Экономист Максат Сералы отмечает, что в республике проделана значительная работа для снижения инфляции. Но, тем не менее, ещё нужно проделать большую работу, чтобы снизить её до комфортной отметки - 3-4%.

Каирбек Арыстанбеков согласился со своим коллегой.

"Безусловно, правительство Смаилова при контроле со стороны партии "АМАНАТ" приняло ряд точечных и радикальных мер в этом вопросе. Есть уже первые положительные результаты. Если сравнить с показателем 2022 года, то инфляция сократилась почти в два раза. Между тем, по отдельным видам товаров мы потеряли контроль", - отметил он.

Так, по его словам, в 2023 году по сравнению с октябрем 2022 года капуста подорожала на 69,1%, рис – на 40,3%, виноград – на 46,7%, апельсины – на 28,1%, морковь – на 22,4%, молоко консервированное – на 22%.

В сфере фармацевтики цены на парацетамол повысились на 70%, ацетилсалициловую кислоту – на 32,3%, йод – на 21,5%.

По линии ГСМ дизельное топливо подорожало на 35,1%, газ сжиженный – на 12,8%, уголь каменный – на 12,6%. Повысились тарифы на вывоз мусора на 32%, водоотведение – на 27,6%.

Экономист предполагает, что это связано с внешними факторами.

"Как мы видим, несмотря на рост экономики на 4,9% к ВВП, цены на социально значимые товары, продтовары значительно выросли. Это серьёзно ощущается на социальном самочувствии нашего народа", - отметил Каирбек Арыстанбеков.

Андрей Чеботарёв в свою очередь подчёркивает, что на снижении инфляции влияние оказали внешние факторы.

"Инфляция снизилась потому, что, во-первых, снизилась мировая инфляция. В прошлом году осенью начали снижаться мировые цены на продукты. Мы всё равно зависим от мировых цен. Во-вторых, мы укрепились из-за коррекции курса на нефть. В начале войны максимальный курс был 512 тенге за доллар, а рубль доходил до 9 тенге за рубль. Учитывая долю импорта из России, то курс для нас основной инфляционный канал. Естественно инфляция начала замедляться ровно тогда, когда тенге окреп. В декабре прошлого года курс отошёл. К февралю укрепился и относительно рубля, и относительно доллара. Так мы получили разворот инфляции. Я не вижу здесь заслуг фискальной политики правительства. Возможно, на каком-то микроуровне на социально значимых продуктах, в районе года 4-5% инфляция социально значимых продуктов. Мы импортируем инфляцию с курсом", - сказал Чеботарёв.

Поддержка МСБ

По данным министерства национальной экономики, доля малого и среднего бизнеса в 2023 году достигла рекордных 36,4%. Производство продукции малого и среднего бизнеса превысило 28 триллионов тенге, численность занятых в МСБ – 4,3 миллиона человек. В 2023 году просубсидировано 9 тысяч проектов, общая сумма кредитов составила 669 миллиарда тенге.

В 2023 году успешно апробирован принцип "регулирования с чистого листа".

Также проводится автоматизация систем управления рисками в сферах госконтроля и надзора с началом их полной их работы с 1 января 2024 года. Такой автоматизированный подход позволит назначать проверки без человеческого участия. В результате плановые проверки бизнеса сократятся в 2 раза.

На сегодня реализуется Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы, направленный на поддержку малого и среднего бизнеса. В рамках проекта предприниматели могут рассчитывать на льготное кредитование.

Казахстан среди всех стран СНГ оказывается самую лучшую поддержку малому и среднему бизнесу. Так считает экономист Максат Сералы.

"МСБ финансируется через государственные программы: льготное кредитование, субсидирование процентных ставок, которые выделяются через банки второго уровня, через программу фонда Даму. Иногда эти программы бывают не доступны для малого бизнеса. Есть ряд причин – нехватка залогового обеспечения, оборота в компании и так далее. Для этого государство разработало новую программу до 5 миллиона для молодёжи под 2%. Эти проекты нужно только продолжать, дальше финансировать, увеличивать финансирование. Проверки практически в два раза снизились", - сказал экономист.

Также он считает, что мораторий на проверки МСБ необходимо продлить ещё на год.

По мнению Каирбека Арыстанбекова, развитие малого и среднего бизнеса в Казахстане требует серьёзного и системного подхода. Государство в лице правительства и других госорганов и МСБ должны работать не как младший брат и старший брат, а в тандеме.

"Цель в этом вопросе – увеличить долю МСБ в ВВП до 40-50% . Однако, мы пока мы не видим достаточного роста числа предприятий в реальном секторе экономики, включая обрабатывающую промышленность", - подчеркнул экономист.

Также он рекомендует особое внимание уделить проблемам региональной диспропорции МСБ и высокой концентрации предпринимательской деятельности в крупных регионах – Астане, Алматы, Туркестанской и Алматинской областях.

Противодействие теневой экономике

Снижение теневой экономики является ключевым фактором увеличения доходной части бюджета.

Глава государства поставил перед правительством и Агентством по финансовому мониторингу стратегическую задачу по снижению теневой экономики до 15% к 2025 году.

Как отмечают экономисты, снижение теневой экономики идет планомерно - за последние три года удалось уменьшить этот показатель с 27% до 18,7% к ВВП.

В Казахстане реализуется Комплексный план по противодействию теневой экономике. По мнению Максата Сералы, для того, чтобы предприятия вышли из теневой экономики, их нужно стимулировать.

"Нужно их привлекать через государственные программы. Чтобы бизнес прозрачно показывал свои доходы и пользовался благами, которые предлагает государство. Здесь очень сильный толчок был во время пандемии, когда ежемесячно количество зарегистрированных предприятий росло. Это было связано с тем, что многим предприятиям, чтобы открыться и запустить работу, нужно было официально регистрироваться свои ИП, ТОО, чтобы справки о форс-мажорных ситуациях брать. Пандемия увеличила количество предприятий. Нужно теперь сделать так, чтобы выделяемые государственные деньги были доступными для малого бизнеса. Как только средства будут доступны, бизнес сам начнёт показывать свой доход, будет участвовать в госпрограммах. Увеличение НДС будет обратно тормозить, и бизнес уйдёт в тень. Я думаю, нам сейчас нужно стимулировать и наоборот снижать НДС. Создавать комфортные условия для бизнеса", - подчёркивает экономист.

Демонополизация экономики

В 2023 году продолжилась работа по демонополизации экономики и борьбе с олигополией. Правительство ежемесячно отчитывалось в проделанной работе.

По результатам работы Комиссии по демонополизации, в которую входят руководители центральных госорганов, генпрокуратура, АЗРК, АФМ, в республиканскую собственность приняты: пакеты акций и доли участия в 14 крупных акционерных обществах и ТОО; 7 зданий, 162 железнодорожных путей и сооружений; автомобили, денежные средства и прочее имущество.

"Да, есть подвижки в плане борьбы с этим. Видно, что АЗРК - молодцы, стараются. Есть штрафы, есть много разговоров. АЗРК выпускает очень правильные документы по демонополизации. Но конкретные действия пока достаточно далеки. То есть Air Astana как была с FlyArystan, так и остаётся, Kcell как был собственностью государства через Казахтелеком, так и остался. Мы идём в правильном направлении, но, на мой взгляд, достаточно медленно", - заявил Андрей Чеботарёв.

Как отметил Каирбек Арыстанбеков, анализ состояния конкуренции на товарных рынках в базовых отраслях экономики страны показывает, что совокупная доля основных участников рынка колеблется в диапазоне от 70 до 100%, а именно, речь идёт о рынках топливно-энергетического комплекса, транспорта, телекоммуникаций, связи.

"В 2023 году сохранился застарелый наш тренд: участие государства в предпринимательской деятельности, появление монополий с государственным участием. Таким образом, сформировавшаяся олигопольная структура ключевых товарных рынков, в первую очередь, сдерживает развитие МСБ. С другой стороны, по оценке международных экспертов, низкая конкуренция может приводить к росту цен в среднем до 10%", - сказал экономист.

Поэтому, по его словам, вопросы развития добросовестной конкуренции и всеобщей демонополизации экономики должны стать общенациональной задачей и приоритетом государственной политики правительства. Также в 2023 году начата реализация Концепции защиты и развития конкуренции в Республике Казахстан. Указанный документ призван обеспечить конкуренцию в стране, построение конкурентной политики.