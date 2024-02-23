Какие виды мошенничества актуальны в 2024 году: предупредите близких

Мошенники придумывают всё новые способы обмана. Аналитики сайта Stopfake.kz предупреждают о схемах злоумышленников, которые появились недавно и будут актуальны в 2024 году, передаёт BaigeNews.kz.

Видеозвонки

Казахстанцам стали поступать видеозвонки якобы от сотрудников правоохранительных органов и банков.

Как это работает

Человеку поступает видеозвонок. На другом конце провода оказывается презентабельно одетый человек (в форме либо деловом костюме), сидящий на фоне госсимволов либо демонстрирующий в кадре логотипы банков, от имени которых звонят. Потенциальным жертвам сообщают, что на их счетах заметили подозрительную активность и предлагают обезопасить средства, а заодно и поймать мошенников. Если звонит лжеполицейский, он вполне может начать угрожать собеседнику наказанием за отказ от сотрудничества со следствием.

В ходе разговора фейковые банкиры и полицейские обманом получают данные платёжных карт или завладевают деньгами собеседников.

Как распознать

Не следует отвечать на видеозвонки с неизвестных номеров. Если вы всё же ответили, уточните имя, фамилию и должность звонящего и положите трубку. Найдите в Сети контакты ведомства или компании, от имени которой вам звонили. Свяжитесь с ними и уточните, действительно ли звонивший человек является их сотрудником и правда ли, что вашим счетам грозит опасность.

Что бы ни происходило и кем бы ни представлялся собеседник, помните, что никогда и никому нельзя сообщать логины и пароли от онлайн-банкингов, коды из СМС, CVC- и CVV-коды банковских карт. Также ни в коем случае нельзя позволять посторонним управлять своим телефоном или компьютером при помощи программ удаленного доступа.

Искусственный интеллект

Мошенники вооружились современными технологиями для того, чтобы обманывать и грабить людей.

Как это работает

Мошенники изучают потенциальных жертв заранее. При помощи соцсетей находят друзей и близких тех, чьими деньгами хотят завладеть. Изучают всю доступную информацию о них, а после звонят с неизвестных номеров. Цель таких звонков – получить образец голоса. В некоторых случаях для этого достаточно всего 30 секунд.

Используя этот образец и возможности искусственного интеллекта, мошенники создают точную копию голоса и манеры речи близкого человека потенциальной жертвы. Затем они звонят тому, кого хотят ограбить, и от имени его знакомого просят о займе или "предупреждают" об опасности.

Как распознать

Мошенники умеют подделывать не только голоса, но и номера телефонов. Поэтому если вам звонит близкий, просит срочно одолжить крупную сумму и перевести деньги куда-либо, не спешите действовать. Для начала положите трубку и перезвоните тому, кто просит о финансовой помощи. При этом важно, чтобы вы использовали контакт из вашей телефонной книги, а не набирали номер, с которого поступил звонок. Если человек ответит и подтвердит, что действительно столкнулся с трудностями, вы можете быть уверены, что вас не обманывают мошенники. Если же близкий ответит, что не звонил вам и не просил денег, то вас наверняка пытались ограбить, используя искусственный интеллект.

Предложения о работе

Не всегда мошенники просят у своих жертв деньги. Порой они, наоборот, предлагают им заработать.

Как это работает

Злоумышленники рассылают приглашения о работе в соцсетях или мессенджерах. Как правило, в них речь идёт о выполнении какой-то очень простой работы в онлайн-формате, не требующей специальных навыков. Оплату за такую работу обещают высокую. Примером такого вида мошенничества может служить объявление о выплатах за онлайн-оценку отелей.

На самом деле лжеработодатели просят соискателей отправить некую сумму на указанный счёт в качестве "залога", "проверки" или "подтверждения намерений работать". После того как жертва отправляет деньги, "работодатели" исчезают, оставляя соискателя ни с чем.

Как распознать

Во-первых, следует насторожиться, если объявление о приёме на работу в крупную компанию расположено не на официальных ресурсах этой компании, а на сторонних страничках или в мессенджерах.

Во-вторых, стоит обратить внимание на соразмерность заработной платы с обозначенным видом деятельности и объёмом работ. Если в объявлении предлагают большие деньги за очень простую работу – это обман.

В-третьих, ни один серьезный работодатель не станет просить только что нанятых людей перечислять какие-либо суммы на сторонние счета. Если вам ставят такое условие, не соглашайтесь и прекращайте переговоры!

Фальшивые QR-коды

Как это работает

Сгенерировать QR-код, используя современные технологии, очень легко. При этом вести такой код можно куда угодно, в том числе и на мошеннические ресурсы. Известны случаи, когда QR-коды в городской среде преступники заменяли на коды, ведущие на платформы наркоторговцев. Также злоумышленники могут высылать коды, якобы предназначенные для оплаты онлайн-покупок, отсканировав которые жертва отправит деньги напрямую мошенникам.

Как распознать

Если QR-код поступает из непроверенного источника: социальных сетей или мессенджеров, то лучше игнорируйте его.

Коды для оплаты чего-либо считывайте с помощью приложения банка, а не камеры смартфона. Если код поддельный и ведёт на мошеннический ресурс, приложение его не распознает и тем самым обезопасит вас.

Какими бы ни были уловки мошенников, для них характерны некоторые общие черты: обещания быстрых и простых заработков, стремление поторопить вас в принятии решения о перечислении денег куда-либо, отсутствие надлежащей документации и финансовой прозрачности. Помните об этом и будьте внимательны!