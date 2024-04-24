Какие регионы Казахстана лидируют по наркопреступности
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АФМ ведет мониторинг глобальной сети, которым охвачены каналы мессенджера Telegram, социальные сети, сервисы объявлений на предмет распространения наркотических средств и прекурсоров, передаёт BaigeNews.
В поле зрения попали около 300 каналов в мессенджерах, 4 крупнейших Darknet маркетплейса, где осуществляется сбыт запрещенных средств.
Установлено и идентифицировано 80 пользователей Telegram каналов, которые на постоянной основе рекламировали, а также занимались сбытом наркотических и психотропных веществ на территории страны.
"В результате проведенного мониторинга казахстанского сегмента интернет-пространства выявлены 3 крупные площадки по продаже наркотиков с общим количеством участников почти 35 тыс. человек. Удалось идентифицировать почти 10 тыс. лиц, которые являются потенциальными потребителями наркотических средств. Анализ показал, что более 50% потребителей приходятся на города Астана, Алматы и Алматинскую область", - говорится в сообщении.
Агентством в прошлом году выявлено 36 наркомагазинов с оборотом 25,6 млрд тенге. В текущем году установлены 59 карт-счетов, принадлежащих 60 наркоплощадкам в мессенджере Telegram.
По итогам предварительного анализа финансовой разведки общий оборот денежных средств в указанных магазинах составил 3 млрд тенге.
Отметим, материалы по одному из наркомагазинов с оборотом 82 млн тенге направлены в МВД.
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