Какие регионы Казахстана лидируют по наркопреступности

АФМ ведет мониторинг глобальной сети, которым охвачены каналы мессенджера Telegram, социальные сети, сервисы объявлений на предмет распространения наркотических средств и прекурсоров, передаёт BaigeNews.

В поле зрения попали около 300 каналов в мессенджерах, 4 крупнейших Darknet маркетплейса, где осуществляется сбыт запрещенных средств.

Установлено и идентифицировано 80 пользователей Telegram каналов, которые на постоянной основе рекламировали, а также занимались сбытом наркотических и психотропных веществ на территории страны.

"В результате проведенного мониторинга казахстанского сегмента интернет-пространства выявлены 3 крупные площадки по продаже наркотиков с общим количеством участников почти 35 тыс. человек. Удалось идентифицировать почти 10 тыс. лиц, которые являются потенциальными потребителями наркотических средств. Анализ показал, что более 50% потребителей приходятся на города Астана, Алматы и Алматинскую область", - говорится в сообщении.

Агентством в прошлом году выявлено 36 наркомагазинов с оборотом 25,6 млрд тенге. В текущем году установлены 59 карт-счетов, принадлежащих 60 наркоплощадкам в мессенджере Telegram.

По итогам предварительного анализа финансовой разведки общий оборот денежных средств в указанных магазинах составил 3 млрд тенге.

Отметим, материалы по одному из наркомагазинов с оборотом 82 млн тенге направлены в МВД.