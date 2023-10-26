Какие мясокомбинаты принимают туши забитых сайгаков в Казахстане

Фонд-бюро расследования коррупции провёл расследование и узнал, какие мясокомбинаты реализуют туши забитых сайгаков, передаёт BaigeNews.kz.

Фонд-бюро расследования коррупции получил информацию, что Министерство экологии РК в чатах охотников Западно-Казахстанской области набирает бригады из трёх-четырёх человек для умерщвления сайгаков, обещая платить по четыре тысячи тенге на руки за каждую тушу убитого животного. Тогда сотрудники редакции решили выяснить, где планируется истребление парнокопытных и какие мясокомбинаты будут принимать туши забитых животных.



В Минэкологии, ссылаясь на Биологическое обоснование по управлению популяциями сайгаков, сообщили, что на территории ЗКО им рекомендовано проводить мероприятия в Акжаикском, Бокейординском, Жангалинском, Жанибекском, Казталовском и Таскалинском районах.

Кроме того, с целью сократить численность Бетпакдалинской популяции сайгаков, отлов будет проводиться в Атбасарском, Егендыкольском, Жаркаинском и Коргалжинском районах Акмолинской области, Амангельдинском и Жангельдинском районах Костанайской области и в Нуринском районе Карагандинской области.

Принимать туши забитых сайгаков в Акмолинской области будет ТОО "Астана Агро Продукт", в В Карагандинской области - ТОО "Арай KZ", в Атырауской области - "Асыл-Агро2, в ЗКО - СПК "Жалпақтал", ИП Саулетов и ИП Кубеев.