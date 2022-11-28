Какие микрорайоны Астаны газифицируют в 2023 году

Фото: акимат Астаны

На сегодняшний день доступ к сетям газоснабжения имеют 12 тысяч абонентов или частных домов, из них 7,5 тысяч к газоснабжению уже подключены. И каждый день астанчан, которые выбирают газовое отопление, становится все больше.

В какие жилые массивы и микрорайоны уже подводят коммуникации, как подключить свой дом к газу, во сколько это обойдется и кто может воспользоваться льготами? На эти и другие актуальные вопросы ответили в Управлении топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города.

"В этом году акимат подвел газопровод к жилым массивам Family Town, "Тельмана", "Пригородный", в районе международного аэропорта, также в районе Garden Village, к жилым массивам "Ильинка" и "Өндіріс". На следующий год в данных жилых массивах будем выполнять строительство газораспределительных сетей", - рассказал руководитель отдела топливно-энергетических ресурсов акимата города Астаны Максат Есмагулов.

Он отметил, что акимат ведет строительство распределительных сетей и подводит их по каждой улице, к каждому дому. Далее, согласно Закону "О газе и газоснабжении", потребитель подключается к сетям за собственные средства. При этом цена подключения полностью рыночная и не регулируется госорганами.

"Средняя цена подключения дома со всем оборудованием, с газовым котлом, составляет порядка 900 тысяч тенге. Несколько лет назад жители столицы в соцсетях возмущались, что в Астане очень дорого подключиться к газу. Хотелось бы отметить, что эта цена рыночная – ее никто не регулирует, и она во всех регионах одинаковая. К примеру, котел, который в Астане стоит 300-350 тысяч тенге в других городах Казахстана стоит точно так же", - отметил Максат Есмагулов.

И все же акимат Астаны предусмотрел несколько мер для снижения цен на подключение к газу.

"Акиматом, совместно с компанией "ҚазТрансГаз Аймақ" выдаются бесплатные приборы учета газа – их стоимость составляет порядка 100 тысяч тенге, что снижает нагрузку для потребителей. Второе: акиматом предусмотрена выплата для социально-уязвимых слоев населения - это 413 тысяч тенге компенсации затрат на подключение к газу. Эту сумму акимат выплачивает безвозмездно, если вы подходите по категориям социально-уязвимых слоев населения. Для получения компенсации необходимо обратиться в городское управление социальной защиты населения по улице Бейбітшілік, 9", - проинформировал Максат Есмагулов.

Единовременная социальная помощь на газификацию жилого дома производится пенсионерам по возрасту, инвалидам, детям-инвалидам, многодетным матерям и многодетным семьям, проживающим в частных жилых домах, являющимися его собственниками либо членами семьи собственника, при отсутствии у них и членов семьи другого жилья и наличии среднедушевого дохода, не превышающего четыре прожиточных минимума (169 012 тенге).

Размер социальной помощи определяется исходя из фактических затрат заявителя, связанных с подведением и установкой газового оборудования, но не более 130 МРП (398 190 тенге).

Для получения социальной помощи заявитель обращается с заявлением через портал Электронного правительства egov.kz к которому прилагаются следующие документы:

Копия документа, удостоверяющего личность на всех членов семьи (удостоверение личности, свидетельства о рождении детей); Сведения о доходах лица (членов семьи) в соответствии с Правилами исчисления совокупного дохода (начисленная зарплата, сведения об алиментах для разведенных, за прошедший квартал на момент обращения); Сведения о составе семьи; Копия документа, подтверждающего статус (копия пенсионного удостоверения – для пенсионеров, справки об инвалидности – для инвалидов, копия льготного удостоверения – для многодетных матерей и семей); Справка об отсутствии (наличии) зарегистрированных прав на недвижимое имущество, выданная территориальным органом Министерства юстиции Республики Казахстан, форма №6 с ЦОНа.

Также необходимо предоставить документы, подтверждающие фактические затраты заявителя, связанные с подведением и установкой газового оборудования (договор на сервисное обслуживание, договор купли оборудования, копии чеков, сведения о банковском счете).

У остального населения также есть возможность облегчить нагрузку на личный бюджет. Акимат Астаны заключил договоренность и подписал меморандумы с банками второго уровня для предоставления рассрочки на подключение к газу.

"Большинство банков предоставляют рассрочку для беспроцентного кредитования для покупки оборудования и подключения к сетям газоснабжения. У нас заключен меморандум с "Халык Банком". Они предоставляют 750 тысяч тенге на полтора года без первоначального взноса и без процентов", - рассказал наш собеседник.

Помимо этого, сотрудники столичного акимата внесли свою лепту в законотворческий процесс, чтобы облегчить подключение к газу для тех, у кого имелись проблемы с незаконными пристройками. Как рассказал руководитель отдела топливно-энергетических ресурсов акимата, нелегализованные строения очень часто становились препятствием для подключения частных домов. Теперь подобная проблема оперативно решается не только в столице.

"В прошлом году было очень много жалоб, что, к сожалению, у нас есть неузаконенные строения. У кого-то возле дома стоит топка, но она, в силу обстоятельств, не была узаконена. Для того, чтобы ее узаконить требуется полгода, а стоимость госуслуги составляет 500 тысяч тенге. Так пристройки становились барьером для подключения к сетям газоснабжения. Чтобы этот барьер исключить акиматом города были инициированы поправки в законодательные акты, в результате чего теперь эта норма применима по всему Казахстану: перечень документов, требуемых для подключения к газу и получению технических условий у нас сокращен с восьми до четырех. Когда мы эти правила меняли, в первую очередь были учтены нормы безопасности. То есть эти правила были изменены и действуют не в ущерб нормам безопасности. Это решение проблемы дало очень большой толчок к подключению газу в различных жилых массивах столицы", - отметил Максат Есмагулов.

На сегодня по городу выдано более 7 800 технических условий, проконсультировано более 30 тысяч человек. Работа в данном направлении продолжается.

Ниже представлен сам перечень из четырех документов, которые прикрепляются к заявлению физлица:

Копия удостоверяющего личность владельца объекта;

Сведения о зарегистрированных правах (обременениях) на объект недвижимости либо копия правоустанавливающего документа на недвижимое имущество, где расположен объект, либо нотариально заверенное согласие собственника недвижимого имущества на газификацию объекта (в случае подключения к регулируемой услуге завершенного строительством объекта), а в случае отсутствия документов – заявка от местных исполнительных органов на газификацию объекта недвижимого имущества;

Сведения о зарегистрированных правах (обременениях) на земельный участок либо правоустанавливающие документы на земельный участок.

Копия технического паспорта на газифицируемый объект (жилой дом) или копия эскизного проекта газификации на реконструкцию существующих (внутридомовых) сетей.

Все сети газоснабжения построены за счет акимата и переданы в эксплуатацию компании "ҚазТрансГаз Аймақ". Для того, чтобы обслуживать данные объекты, в столице был создан специальный Астанинский производственный филиал, который находится по адресу: проспект Республики, 24. Сюда заявителю необходимо обратиться в случае, если сети газоснабжения к дому уже подведены и остается лишь подключиться к ним.

После подачи четырех вышеуказанных документов, заявитель получает технические условия на подключение к газоснабжению и находит частную компанию - подрядчика. Подрядчики ведут работы на рыночных условиях, государственные органы не вправе вмешиваться и давать рекомендации по их выбору.

После заключения договора с подрядчиком, он должен выполнить проект и строительно-монтажные работы с установкой газопотребляющего оборудования (котла, плиты, сигнализаторов загазованности для определения метана и угарного газа, устройством дымоходов и вентиляционных каналов).

При заключении договора необходимо уточнить: какие именно затраты входят в услуги подрядчика. Поскольку в договоре может быть указана лишь стоимость за строительно-монтажные работы, без учета стоимости сигнализаторов и вентиляционных/дымовых каналов.

"После того, как работы завершены потребителю необходимо обратиться с заявлением в АО "ҚазТрансГаз Аймақ" для подключения к газу. Представители "ҚазТрансГаз Аймақ" должны в течение двух рабочих дней выехать и обследовать сдаваемый объект для проверки выполненных работ согласно выданным техническим условиям и наличия договора на техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. Если нарушений не обнаружено, то подключение к газу осуществляется представителями АО "ҚазТрансГаз Аймақ" в течение одного рабочего дня", - рассказал Максат Есмагулов.

При Управлении жилья и жилищной инспекции города имеется отдел газовой инспекции - это уполномоченный местный исполнительный орган, который обеспечивает контроль за безопасностью и эксплуатацией газоснабжения.

"Если у жителей возникают какие-либо претензии к частным организациям, связанные с безопасностью, нарушением норм безопасности и так далее, то они могут обратиться в данный государственный орган, который уполномочен принимать необходимые меры для обеспечения полной безопасности для бытовых потребителей. В городе более 60 компаний, которые занимаются проведением газа. Иногда поступают жалобы, что какая-то организация взяла деньги, но не довела до конца строительно-монтажные работы по заводу в дом, бросила, исчезла. Здесь сразу отмечаем, что подобное деяние подпадает под статью "Мошенничество". С соответствующим заявлением люди могут обратиться в органы полиции, которые примут необходимые меры. Либо обратиться в суд с заявлением о взыскании суммы", - пояснил Максат Есмагулов.

И все же подобных фактов в столице немного. Город продолжает разрастаться, есть перспективные районы застройки: проспект Туран, трасса Коргалжын, район Международного аэропорта, а также жилой массив "Тельмана".

"В этих районах плотная застройка, ежегодно вводится большое количество квадратных метров жилья и коммерческих объектов. Данные сети требуют инженерной инфраструктуры. В первую очередь, необходимо провести тепловые сети. Учитывая, что данные районы активно развиваются, акимат начал строительство двух газовых котельных. Это котельные очень большой мощности, их мощность больше, чем у ТЭЦ-3, которую планируют ввести в эксплуатацию в следующем году. Одна котельная называется "Юго-Восток", а вторая "Туран". Их общая мощность – 950 Гкал. Тогда как мощность ТЭЦ-3 - порядка 440 Гкал", - рассказал наш собеседник.

Так, котельная "Юго-Восток" будет обеспечивать теплом район "Тельмана", район нового вокзала, аллеи "Мынжылдык". А котельная "Туран", мощностью 600 Гкал в час будет отапливать районы по шоссе Коргалжын.

Напомним, строительство газораспределительных сетей в Астане началось в сентябре 2019 года и было разделено на три очереди. За этот период введено в эксплуатацию 650 километров сетей газоснабжения.

В 2021 году завершено строительство 1-й очереди, а также частично 2-ой очереди газификации. По оставшейся части 2,3-й очереди работы запланированы на 2022-2024 годы за счет средств республиканского и местного бюджета.

"На сегодняшний день обеспечено подключение потребителей в ж/м Коктал-1, Коктал-2, Агрогородок, "Железнодорожный", Промышленный, Юго-Восток правая сторона, Юго-Восток левая сторона, Куйгенжар, Мичурино, Интернациональный, а также в микрорайонах в районе ул. Потанина-Московская, "Нур-Бесик", "Акбидай", "Казахауыл". Помимо этого, в Астане на газ переведены социальные объекты: школы, детские сады и больницы. Если ранее на "Коктале" и "Юго-Востоке" у нас были автономные котельные, которые отапливали на дизельном топливе, то на сегодняшний день на газ переведены 20 социальных объектов. В результате чего ежегодная экономия для местного бюджета за счет перехода с дизеля на газ составляет более 1 миллиарда 200 миллионов тенге", - сообщил Максат Есмагулов.

Доступом к газу обеспечено 11 724 абонентов (с количеством населения около 200 тысяч человек), из которых подключено 7522 абонентов (7264 физических лиц, 245 юридических лиц).

Кроме этого, на газ в столице переведены энергоисточники ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. На ТЭЦ-1 на газ были переведены 10 котлов, а на ТЭЦ-2 – 6 котлов. В ближайшее время акимат планирует ввести в эксплуатацию ТЭЦ-3, к которой уже подведена необходимая газовая инфраструктура. Запуск ТЭЦ-3 ожидается к следующему отопительному сезону, сразу на природном газе.

"В 2024 году доступом газом будет обеспечено около 300 тысяч населения. Получить положительное заключение государственной экспертизы по газораспределительным сетям ж/м "Ильинка", ж/м "Өндіріс", "Пригородный" планируется в феврале 2023 года.

В целом газификация жилых массивов и перевод энергоисточников на газ обеспечит снижение выбросов на 40 тыс. т/год, а также минимизирует чрезвычайные ситуации, связанных с использованием газовых баллонов", - подытожил руководитель отдела топливно-энергетических ресурсов акимата города Астаны Максат Есмагулов.

фотографии предоставлены акиматом Астаны