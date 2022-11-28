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акимат Астаны Сегодня, 12:29
155
Сегодня, 12:29
155
Фото: акимат Астаны

Какие микрорайоны Астаны газифицируют в 2023 году

На сегодняшний день доступ к сетям газоснабжения имеют 12 тысяч абонентов или частных домов, из них 7,5 тысяч к газоснабжению уже подключены. И каждый день астанчан, которые выбирают газовое отопление, становится все больше.

В какие жилые массивы и микрорайоны уже подводят коммуникации, как подключить свой дом к газу, во сколько это обойдется и кто может воспользоваться льготами? На эти и другие актуальные вопросы ответили в Управлении топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города.

"В этом году акимат подвел газопровод к жилым массивам Family Town, "Тельмана", "Пригородный", в районе международного аэропорта, также в районе Garden Village, к жилым массивам "Ильинка" и "Өндіріс". На следующий год в данных жилых массивах будем выполнять строительство газораспределительных сетей", - рассказал руководитель отдела топливно-энергетических ресурсов акимата города Астаны Максат Есмагулов.

Он отметил, что акимат ведет строительство распределительных сетей и подводит их по каждой улице, к каждому дому. Далее, согласно Закону "О газе и газоснабжении", потребитель подключается к сетям за собственные средства. При этом цена подключения полностью рыночная и не регулируется госорганами.

"Средняя цена подключения дома со всем оборудованием, с газовым котлом, составляет порядка 900 тысяч тенге. Несколько лет назад жители столицы в соцсетях возмущались, что в Астане очень дорого подключиться к газу. Хотелось бы отметить, что эта цена рыночная – ее никто не регулирует, и она во всех регионах одинаковая. К примеру, котел, который в Астане стоит 300-350 тысяч тенге в других городах Казахстана стоит точно так же", - отметил Максат Есмагулов.  

И все же акимат Астаны предусмотрел несколько мер для снижения цен на подключение к газу.

"Акиматом, совместно с компанией "ҚазТрансГаз Аймақ" выдаются бесплатные приборы учета газа – их стоимость составляет порядка 100 тысяч тенге, что снижает нагрузку для потребителей. Второе: акиматом предусмотрена выплата для социально-уязвимых слоев населения - это 413 тысяч тенге компенсации затрат на подключение к газу. Эту сумму акимат выплачивает безвозмездно, если вы подходите по категориям социально-уязвимых слоев населения. Для получения компенсации необходимо обратиться в городское управление социальной защиты населения по улице Бейбітшілік, 9", - проинформировал Максат Есмагулов.

Единовременная социальная помощь на газификацию жилого дома производится пенсионерам по возрасту, инвалидам, детям-инвалидам, многодетным матерям и многодетным семьям, проживающим в частных жилых домах, являющимися его собственниками либо членами семьи собственника, при отсутствии у них и членов семьи другого жилья и наличии среднедушевого дохода, не превышающего четыре прожиточных минимума (169 012 тенге).

Размер социальной помощи определяется исходя из фактических затрат заявителя, связанных с подведением и установкой газового оборудования, но не более 130 МРП (398 190 тенге).

Для получения социальной помощи заявитель обращается с заявлением через портал Электронного правительства egov.kz к которому прилагаются следующие документы:

  1. Копия документа, удостоверяющего личность на всех членов семьи (удостоверение личности, свидетельства о рождении детей);
  2. Сведения о доходах лица (членов семьи) в соответствии с Правилами исчисления совокупного дохода (начисленная зарплата, сведения об алиментах для разведенных, за прошедший квартал на момент обращения);
  3. Сведения о составе семьи;
  4. Копия документа, подтверждающего статус (копия пенсионного удостоверения – для пенсионеров, справки об инвалидности – для инвалидов, копия льготного удостоверения – для многодетных матерей и семей);
  5. Справка об отсутствии (наличии) зарегистрированных прав на недвижимое имущество, выданная территориальным органом Министерства юстиции Республики Казахстан, форма №6 с ЦОНа.

Также необходимо предоставить документы, подтверждающие фактические затраты заявителя, связанные с подведением и установкой газового оборудования (договор на сервисное обслуживание, договор купли оборудования, копии чеков, сведения о банковском счете).

У остального населения также есть возможность облегчить нагрузку на личный бюджет. Акимат Астаны заключил договоренность и подписал меморандумы с банками второго уровня для предоставления рассрочки на подключение к газу.

"Большинство банков предоставляют рассрочку для беспроцентного кредитования для покупки оборудования и подключения к сетям газоснабжения. У нас заключен меморандум с "Халык Банком". Они предоставляют 750 тысяч тенге на полтора года без первоначального взноса и без процентов", - рассказал наш собеседник.

Помимо этого, сотрудники столичного акимата внесли свою лепту в законотворческий процесс, чтобы облегчить подключение к газу для тех, у кого имелись проблемы с незаконными пристройками. Как рассказал руководитель отдела топливно-энергетических ресурсов акимата, нелегализованные строения очень часто становились препятствием для подключения частных домов. Теперь подобная проблема оперативно решается не только в столице. 

"В прошлом году было очень много жалоб, что, к сожалению, у нас есть неузаконенные строения. У кого-то возле дома стоит топка, но она, в силу обстоятельств, не была узаконена. Для того, чтобы ее узаконить требуется полгода, а стоимость госуслуги составляет 500 тысяч тенге. Так пристройки становились барьером для подключения к сетям газоснабжения. Чтобы этот барьер исключить акиматом города были инициированы поправки в законодательные акты, в результате чего теперь эта норма применима по всему Казахстану: перечень документов, требуемых для подключения к газу и получению технических условий у нас сокращен с восьми до четырех. Когда мы эти правила меняли, в первую очередь были учтены нормы безопасности. То есть эти правила были изменены и действуют не в ущерб нормам безопасности. Это решение проблемы дало очень большой толчок к подключению газу в различных жилых массивах столицы", - отметил Максат Есмагулов.    

На сегодня по городу выдано более 7 800 технических условий, проконсультировано более 30 тысяч человек. Работа в данном направлении продолжается.

Ниже представлен сам перечень из четырех документов, которые прикрепляются к заявлению физлица:

  • Копия удостоверяющего личность владельца объекта;
  • Сведения о зарегистрированных правах (обременениях) на объект недвижимости либо копия правоустанавливающего документа на недвижимое имущество, где расположен объект, либо нотариально заверенное согласие собственника недвижимого имущества на газификацию объекта (в случае подключения к регулируемой услуге завершенного строительством объекта), а в случае отсутствия документов – заявка от местных исполнительных органов на газификацию объекта недвижимого имущества;
  • Сведения о зарегистрированных правах (обременениях) на земельный участок либо правоустанавливающие документы на земельный участок.
  • Копия технического паспорта на газифицируемый объект (жилой дом) или копия эскизного проекта газификации на реконструкцию существующих (внутридомовых) сетей.

Все сети газоснабжения построены за счет акимата и переданы в эксплуатацию компании "ҚазТрансГаз Аймақ". Для того, чтобы обслуживать данные объекты, в столице был создан специальный Астанинский производственный филиал, который находится по адресу: проспект Республики, 24. Сюда заявителю необходимо обратиться в случае, если сети газоснабжения к дому уже подведены и остается лишь подключиться к ним.

После подачи четырех вышеуказанных документов, заявитель получает технические условия на подключение к газоснабжению и находит частную компанию - подрядчика. Подрядчики ведут работы на рыночных условиях, государственные органы не вправе вмешиваться и давать рекомендации по их выбору.

После заключения договора с подрядчиком, он должен выполнить проект и строительно-монтажные работы с установкой газопотребляющего оборудования (котла, плиты, сигнализаторов загазованности для определения метана и угарного газа, устройством дымоходов и вентиляционных каналов).

При заключении договора необходимо уточнить: какие именно затраты входят в услуги подрядчика. Поскольку в договоре может быть указана лишь стоимость за строительно-монтажные работы, без учета стоимости сигнализаторов и вентиляционных/дымовых каналов.

"После того, как работы завершены потребителю необходимо обратиться с заявлением в АО "ҚазТрансГаз Аймақ" для подключения к газу. Представители "ҚазТрансГаз Аймақ" должны в течение двух рабочих дней выехать и обследовать сдаваемый объект для проверки выполненных работ согласно выданным техническим условиям и наличия договора на техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. Если нарушений не обнаружено, то подключение к газу осуществляется представителями АО "ҚазТрансГаз Аймақ" в течение одного рабочего дня", - рассказал Максат Есмагулов.  

При Управлении жилья и жилищной инспекции города имеется отдел газовой инспекции - это уполномоченный местный исполнительный орган, который обеспечивает контроль за безопасностью и эксплуатацией газоснабжения.

"Если у жителей возникают какие-либо претензии к частным организациям, связанные с безопасностью, нарушением норм безопасности и так далее, то они могут обратиться в данный государственный орган, который уполномочен принимать необходимые меры для обеспечения полной безопасности для бытовых потребителей. В городе более 60 компаний, которые занимаются проведением газа. Иногда поступают жалобы, что какая-то организация взяла деньги, но не довела до конца строительно-монтажные работы по заводу в дом, бросила, исчезла. Здесь сразу отмечаем, что подобное деяние подпадает под статью "Мошенничество". С соответствующим заявлением люди могут обратиться в органы полиции, которые примут необходимые меры. Либо обратиться в суд с заявлением о взыскании суммы", - пояснил Максат Есмагулов.  

И все же подобных фактов в столице немного. Город продолжает разрастаться, есть перспективные районы застройки: проспект Туран, трасса Коргалжын, район Международного аэропорта, а также жилой массив "Тельмана".

"В этих районах плотная застройка, ежегодно вводится большое количество квадратных метров жилья и коммерческих объектов. Данные сети требуют инженерной инфраструктуры. В первую очередь, необходимо провести тепловые сети. Учитывая, что данные районы активно развиваются, акимат начал строительство двух газовых котельных. Это котельные очень большой мощности, их мощность больше, чем у ТЭЦ-3, которую планируют ввести в эксплуатацию в следующем году. Одна котельная называется "Юго-Восток", а вторая "Туран". Их общая мощность – 950 Гкал. Тогда как мощность ТЭЦ-3 - порядка 440 Гкал", - рассказал наш собеседник.

Так, котельная "Юго-Восток" будет обеспечивать теплом район "Тельмана", район нового вокзала, аллеи "Мынжылдык". А котельная "Туран", мощностью 600 Гкал в час будет отапливать районы по шоссе Коргалжын.    

Напомним, строительство газораспределительных сетей в Астане началось в сентябре 2019 года и было разделено на три очереди. За этот период введено в эксплуатацию 650 километров сетей газоснабжения.

В 2021 году завершено строительство 1-й очереди, а также частично 2-ой очереди газификации. По оставшейся части 2,3-й очереди работы запланированы на 2022-2024 годы за счет средств республиканского и местного бюджета.

"На сегодняшний день обеспечено подключение потребителей в ж/м Коктал-1, Коктал-2, Агрогородок, "Железнодорожный", Промышленный, Юго-Восток правая сторона, Юго-Восток левая сторона, Куйгенжар, Мичурино, Интернациональный, а также в микрорайонах в районе ул. Потанина-Московская, "Нур-Бесик", "Акбидай", "Казахауыл".

Помимо этого, в Астане на газ переведены социальные объекты: школы, детские сады и больницы. Если ранее на "Коктале" и "Юго-Востоке" у нас были автономные котельные, которые отапливали на дизельном топливе, то на сегодняшний день на газ переведены 20 социальных объектов. В результате чего ежегодная экономия для местного бюджета за счет перехода с дизеля на газ составляет более 1 миллиарда 200 миллионов тенге", - сообщил Максат Есмагулов.  

Доступом к газу обеспечено 11 724 абонентов (с количеством населения около 200 тысяч человек), из которых подключено 7522 абонентов (7264 физических лиц, 245 юридических лиц).

Кроме этого, на газ в столице переведены энергоисточники ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. На ТЭЦ-1 на газ были переведены 10 котлов, а на ТЭЦ-2 – 6 котлов. В ближайшее время акимат планирует ввести в эксплуатацию ТЭЦ-3, к которой уже подведена необходимая газовая инфраструктура. Запуск ТЭЦ-3 ожидается к следующему отопительному сезону, сразу на природном газе.

"В 2024 году доступом газом будет обеспечено около 300 тысяч населения. Получить положительное заключение государственной экспертизы по газораспределительным сетям ж/м "Ильинка", ж/м "Өндіріс", "Пригородный" планируется в феврале 2023 года.

В целом газификация жилых массивов и перевод энергоисточников на газ обеспечит снижение выбросов на 40 тыс. т/год, а также минимизирует чрезвычайные ситуации, связанных с использованием газовых баллонов", - подытожил руководитель отдела топливно-энергетических ресурсов акимата города Астаны Максат Есмагулов.

фотографии предоставлены акиматом Астаны

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Дархан Нурумбетова Журналист
Сегодня, 12:29
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