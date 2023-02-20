Какие госуслуги вскоре можно будет получать через смартфоны, сообщили в Минюсте

Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

В Минюсте сообщили об автоматизации госуслуг, передаёт BaigeNews.kz.

С января на сайте egov.kz полностью автоматизирована услуга по регистрации залога движимого имущества, не подлежащего обязательной государственной регистрации.

В первом полугодии планируют полностью автоматизировать процесс регистрации, перерегистрации, а также внесения изменений и дополнений в учредительные документы всех видов юридических лиц за исключением политических партий и религиозных объединений.

В ведомстве также реализуют проекты: "Е-заң көмегі", "Реинжиниринг аттестации", "Цифровизация ОСИ", доступность государственных услуг со смартфонов, исполнительное производство и другие.

Проект "Е-заң көмегі" предназначен для автоматизации деятельности адвокатов, юридических консультантов, их "онлайн" взаимодействия с участниками процесса и другими заинтересованными сторонами. В системе уже автоматизированы процессы гарантированной государством юридической помощи в досудебной стадии уголовного судопроизводства для чего имеются соответствующие интеграции с "Е-Уголовное дело" Генеральной прокуратуры.

В марте планируют исключить прохождение частными судебными исполнителями, нотариусами, адвокатами, судебными экспертами и патентными поверенными комиссионного собеседования. Взамен предложено прохождение компьютерного тестирования и разбор ситуационных кейсов.