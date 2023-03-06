- Ануар Жангозин возглавил "Назарбаев Интеллектуальные школы" 11:43 4
- Какие дороги закрыли в Казахстане из-за непогоды 6 марта 11:21 94
- Товарооборот Казахстана и Китая вырос сразу на треть за год 10:41 126
- Правила обязательного видеонаблюдения в тюрьмах и кабинетах следователей приняли в Казахстане 10:05 232
- Более 5 тысяч казахстанцев автоматически стали получателями госпособий 09:46 1753
- Принц Гарри признался, что всегда чувствовал себя "не таким" в королевской семье 09:25 276
- Запрет на мат в Казахстане: с 5 марта за брань могут оштрафовать на 69 тысяч тенге 09:10 371
- 40 членов ОПГ задержали в ходе спецоперации в Карагандинской области 08:15 409
- Казахстанец изготавливает сувениры из костей и рогов животных 07:38 426
- Рабочий погиб в результате несчастного случая на территории АНПЗ 06:42 520
- В Турции арестованы 247 лиц, причастных к строительству обрушившихся зданий 05:51 493
- Четырёхзвездочный туристический комплекс появится в ВКО 04:25 725
- Дворы и улицу подтопило в селе Жетысуской области 03:38 356
- Чиновников из акимата Костанайской области обвинили в дискредитации госслужбы 02:46 513
- Историческое соглашение о защите мирового океана подписали страны-члены ООН 01:21 625
- В Турции рухнула многоэтажка, сильно пострадавшая при землетрясении 00:13 677
- В Актобе скончалась вторая девочка из джипа, которым управлял девятиклассник 05.03.2023 981
- Россиянка Полина Кудерметова выиграла BeeTV 40 Women's в Астане 05.03.2023 485
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 874
- 12 рыбаков дрейфовали на отколовшейся льдине на "Голубом заливе" 05.03.2023 484
- Проблемы фермеров и образование: как проходит предвыборная гонка в Казахстане 05.03.2023 654
- "Кайрат" неудачно стартовал в новом сезоне КПЛ 05.03.2023 526
- В большинстве регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение 05.03.2023 572
- Коллекцию из ста пожарных машин собрал огнеборец из СКО 05.03.2023 593
- Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова 05.03.2023 1871
- Предвыборный штаб "Ак жол" провёл встречу с жителями Косшы 05.03.2023 592
- Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы 05.03.2023 725
- "Акжоловцы" посетили овощехранилище и завод в Костанайской области 05.03.2023 577
- Шавката Рахмонова официально назвали лучшим непобеждённым бойцом UFC 05.03.2023 908
- ЧП с поездом "Бишкек — Самара": пассажирам организовали горячее питание 05.03.2023 683
- Павлодарцы будут отмечать Наурыз 10 дней 05.03.2023 1165
- Отцы-одиночки Казахстана рассказали, как не "сломаться" 05.03.2023 886
- ЧП с пассажирским поездом в Актюбинской области расследует полиция 05.03.2023 712
- Новые школы, перинатальный центр и общежития построят в Костанайской области 05.03.2023 825
- Подростки перевернулись на внедорожнике: школьница погибла в Актюбинской области 05.03.2023 773
- Поезд с 200 пассажирами сошёл с рельсов в Актюбинской области 05.03.2023 1180
- Бизнес "Непьющего сапожника" без ноги стал популярен в Темиртау 05.03.2023 719
- Ербол Хамитов взял серебро финального этапа Кубка мира по пара биатлону 05.03.2023 657
- Члены штаба партии "Ак жол" встретились с трудовыми коллективами Костаная 05.03.2023 763
- "Ты следующий": Шавкат Рахмонов выбрал соперника после победы на UFC 05.03.2023 823
- Массовые отравления школьниц расследуют в Иране 05.03.2023 742
- Шавкат Рахмонов досрочно выиграл топовый поединок в UFC 05.03.2023 1010
- Суточная заболеваемость ковидом в Казахстане втрое снизилась к воскресенью 05.03.2023 738
- Альпинисты совершат восхождение в память о погибших от землетрясений в Турции 05.03.2023 597
- Более 600 кубометров мусора вывезли из рек и арыков во время учений в Алматы 05.03.2023 652
- Как отметят 8 марта в Астане 05.03.2023 820
- Алматинцев снова предупредили о возможном ухудшении качества воздуха 05.03.2023 1201
- Кто восстановит балюстраду на набережной Актау 05.03.2023 676
- Школьный автобус с 40 детьми сорвался в обрыв во французских Альпах 05.03.2023 1047
- Более 13 тысяч кубометров снега вывезли из населенных пунктов Западно-Казахстанской области 05.03.2023 705
- Возведенную 11-этажку могут снести в Актау 05.03.2023 1276
- 24 человека оказались в снежном плену на трассе в Костанайской области 05.03.2023 678
- Президент Туркменистана подписал распоряжение о денежных выплатах женщинам к 8 марта 05.03.2023 1188
- Рабочий получил смертельную травму на нефтезаводе Атырау 05.03.2023 929
- Проблемы с подачей тепла и горячей воды наблюдаются в Экибастузе 05.03.2023 3019
- Пенсионера из Костанайской области избили и вымогали деньги 05.03.2023 932
- Риддер из-за непогоды остался без света 04.03.2023 776
- Робот-собака раздела модель на неделе моды в Париже 04.03.2023 749
- Двухлетний ребёнок утонул в Туркестанской области 04.03.2023 759
- Шавкат Рахмонов столкнулся с проблемой перед топовым боем в UFC 04.03.2023 1093
- Штормовая погода ожидается в большинстве регионов Казахстана 04.03.2023 996
- В Казахстане зарегистрировано более 12 миллионов избирателей 04.03.2023 705
- Чего нельзя делать во время предвыборной кампании, объяснили в бюро ОБСЕ 04.03.2023 886
- Как представлены женщины на выборах в Казахстане, рассказали в бюро ОБСЕ 04.03.2023 917
- Деревья, образование и строительство: о чём говорят на встречах с избирателями 04.03.2023 682
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 819
- Четыре иностранца погибли в ДТП с КамАЗом в Актюбинской области 04.03.2023 771
- Программу "Армия глазами мам" хотят внедрить в Алматы 04.03.2023 902
- Анна Данилина выиграла турнир BeeTV 40 Women's в Астане 04.03.2023 921
- Нариман Курбанов взял золото на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике 04.03.2023 770
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 682
- "Думала, что это розыгрыш" — студентка из Кызылорды получила подарок от Токаева 04.03.2023 4785
- Развивать инновации в Назарбаев Университете поручил Смаилов 04.03.2023 778
- "Вселенная Димаша" появилась на мексиканском радио 04.03.2023 797
- Массовые увольнения врачей в Кокшетау: что происходит в детской больнице 04.03.2023 21085
- Жительницы Актау 8 марта смогут бесплатно ездить в общественном транспорте 04.03.2023 791
- Нурлан Уранхаев встретился с российскими бизнесменами в Москве 04.03.2023 815
- Более 500 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступило в Казахстан 04.03.2023 876
- Власти Украины выдали Казахстану подозреваемую в руководстве финпирамидой 04.03.2023 855
- Самолёты из Астаны и Алматы в Ташкент будут летать гораздо чаще 04.03.2023 961
Какие дороги закрыли в Казахстане из-за непогоды 6 марта
В связи с ухудшением погодных условий в четырёх областях Казахстана введено временное ограничение движения на 15 участках автодорог республиканского значения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал QazAvtoJol.
Так, в Актюбинской области закрыт один участок автодороги, в Акмолинской — три участка, в Северо-Казахстанской — восемь участков и в Костанайской — три участка.
"Дорожные службы, обеспечивающие безопасный и бесперебойный проезд транспортных средств по республиканской сети автодорог на территории вышеперечисленных регионов, переведены в усиленный режим работы", — говорится в сообщении.
В "КазАвтоЖол" отметили, что на автодорогах республиканского значения задействовано 400 единиц спецтехники и 520 дорожных рабочих. При нештатных ситуациях водители могут звонить по короткому номеру 1403.
-
Trend news
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 873
- Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова 05.03.2023 1867
- Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы 05.03.2023 725
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 819
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 681
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 3444
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 1015
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 2650
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 1937
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 4126
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 8384
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 1331
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 1643
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 32729
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 1321
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 1418
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 2067
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 1586
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 4712
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 2318
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 2028
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 5649
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 2667
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 1836
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 1950
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 12159
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 1993
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 11166
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 14864
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 2160
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 3399
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 1471
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 7308
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 16517
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 25020
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 3549
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 2335
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 3816
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 2174
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 2459
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 42375
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 2042
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 3652
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 5656
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 11178
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 3249
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 27364
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 3770
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 4110
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 2440
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 5181
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 38889
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 3483
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 2255
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 3446
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 3524
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 19846
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 3913
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 8525
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 38036
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 3335
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 3578
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 14508
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 8659
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 4754
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 3184
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 121207
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 4415
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 3843
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 5244
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 3092
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 8283
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 10029
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 10.02.2023 7363
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 10.02.2023 4011
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 14283
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 59356
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 4095
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 4042
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 6122
-
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 1198
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 1110
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 1225
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 1121
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 2057
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 2011
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 2017
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 2662
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 2447
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 2016
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 2101
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 2629
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 2075
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 2539
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 2722
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 2940
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 3141
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 2418
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 2584
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 2649
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 2965
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 2848
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 3485
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 3174
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 3097
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 2759
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 2914
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 3227
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 3493
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 3773
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 3729
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 3575
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 3823
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 4175
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 3615
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 3799
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 3459
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 3243
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 3533
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 3581
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 3733
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 3971
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 4033
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 3396
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 5161
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 3733
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 4098
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 3748
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 3927
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 4031
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 3842
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 3681
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 3434
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 3913
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 3887
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 3786
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 3834
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 4442
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 3863
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 4011
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 3651
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 4663
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 4200
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 5729
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 4279
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 4506
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 5306
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 4692
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 4915
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 4757
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 5201
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 5326
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 4988
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 5180
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 4872
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 4776
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 5214
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 5150
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 4858
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 5262