Какие дороги закрыли в Казахстане из-за непогоды 6 марта

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В связи с ухудшением погодных условий в четырёх областях Казахстана введено временное ограничение движения на 15 участках автодорог республиканского значения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал QazAvtoJol.

Так, в Актюбинской области закрыт один участок автодороги, в Акмолинской — три участка, в Северо-Казахстанской — восемь участков и в Костанайской — три участка.

"Дорожные службы, обеспечивающие безопасный и бесперебойный проезд транспортных средств по республиканской сети автодорог на территории вышеперечисленных регионов, переведены в усиленный режим работы", — говорится в сообщении.

В "КазАвтоЖол" отметили, что на автодорогах республиканского значения задействовано 400 единиц спецтехники и 520 дорожных рабочих. При нештатных ситуациях водители могут звонить по короткому номеру 1403.