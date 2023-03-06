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nashgorod.ru Сегодня, 11:21
94
Сегодня, 11:21
94
Фото: nashgorod.ru

Какие дороги закрыли в Казахстане из-за непогоды 6 марта

В связи с ухудшением погодных условий в четырёх областях Казахстана введено временное ограничение движения на 15 участках автодорог республиканского значения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал QazAvtoJol.

Так, в Актюбинской области закрыт один участок автодороги, в Акмолинской — три участка, в Северо-Казахстанской — восемь участков и в Костанайской — три участка.

 

"Дорожные службы, обеспечивающие безопасный и бесперебойный проезд транспортных средств по республиканской сети автодорог на территории вышеперечисленных регионов, переведены в усиленный режим работы", — говорится в сообщении.

В "КазАвтоЖол" отметили, что на автодорогах республиканского значения задействовано 400 единиц спецтехники и 520 дорожных рабочих. При нештатных ситуациях водители могут звонить по короткому номеру 1403.

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#закрытие трасс #непогода #ограничение
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:21
94
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