В Казгидромете рассказали, какая площадь территории Казахстана остаётся покрытой снегом, а также представили прогноз погоды с 13 по 19 апреля, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметила пресс-секретарь РГП “Казгидромет” Алина Исмагулова, площадь территории Казахстана, покрытая снегом, составляет 7%.

Она добавила, что с 13 по 19 апреля на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды.

"Осадки прогнозируются в виде дождя. На северо-западе, севере, востоке, в центре Казахстана ночью возможен переход дождя в снег. 14-15 апреля – в области Улытау, в Актюбинской, Северо-Казахстанской областях, 14-16 апреля в Карагандинской области, 14, 17 апреля — в Костанайской области, 15-16 апреля в Акмолинской, Павлодарской областях, 16-19 апреля — в Восточно-Казахстанской области", — проинформировала Исмагулова.

Сильный дождь прогнозируется 13, 14, 16 апреля в Туркестанской области, 14-16 апреля в Алматинской, Жамбылской областях, 16 апреля — в области Жетысу.

Прекращение осадков ожидается с 17 апреля на западе, северо-западе, юге страны, с 19 апреля на севере республики.

Постепенное повышение температуры воздуха ожидается на западе страны ночью до 10-18 тепла, днём до 23-30 тепла. На северо-западе, севере страны ночью потеплеет до 5-12 тепла, днём до 18-25 тепла. В центре, на востоке республики температура воздуха повысится ночью до 5-10 тепла, днём до 15-23 тепла, на юге ночью до 8-17 тепла, днём до 22-30 тепла. На юго-востоке страны ночью 5-12 тепла, днём постепенное повышение до 18-25 тепла.