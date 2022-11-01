Как военных учили управлять БПЛА. История первопроходца, запустившего в небо беспилотник

Фото: Минобороны РК

Около десяти лет назад министерство обороны приступило к закупу беспилотных летательных аппаратов. Николай Кириллов был одним из тех, кто в числе первых прошёл обучение, а затем стал обучать других военных управлять беспилотниками.

Командиру звена авиационной эскадрильи майору Николаю Кириллову довелось оказаться в самой гуще событий, когда в Вооруженных силах Казахстана только начали внедрять беспилотные летательные аппараты.

Технологическая модернизация, новые методы и способы ведения вооруженных конфликтов в различных точках мира обусловили необходимость ставить на вооружение современные средства, повышающие эффективность воздействия на противника и при этом, сохраняющие жизни людей. Такими техническими характеристиками как раз и обладают беспилотные летательные аппараты, способные под управлением человека, но без его присутствия на борту, вести воздушную разведку на большом удалении от точки запуска, а также при необходимости наносить удары с воздуха.

Помимо того, что министерство обороны приступило около десяти лет назад к закупу беспилотных летательных аппаратов, необходимо было начать обучение специалистов. Для выбора кандидатов на обучение ставка была сделана на молодых и в то же время опытных лётчиков, которые имели и практический опыт полетов, и в совершенстве знали принципы работы летательных аппаратов. Одним из первых, кто был рекомендован для обучения работе с беспилотниками, стал Николай Кириллов. В то время он являлся старшим лётчиком-инструктором в лётной части, имел немалый опыт практических полетов.

Пройдя обучение в Китайской Народной Республике и успешно сдав зачеты и экзамены, Николай был допущен к работе с беспилотниками оперативно-тактического уровня в учебном центре Сил воздушной обороны, в котором занимаются подготовкой специалистов БПЛА.

В это же время Николай Кириллов вместе с другими специалистами, также прошедшими обучение работе с БПЛА, приступил к разработке методических пособий и курса боевой подготовки подразделений беспилотных летательных аппаратов. Что называется, он стал одним из первопроходцев в области применения БПЛА в Вооружённых силах.

Следующими важными документами, над которыми не один день трудилась рабочая группа специалистов, в состав которой входил и лётчик-инструктор Кириллов, стали руководящие документы по внедрению беспилотных летательных аппаратов в воинские части. Благодаря этим документам появлялись и расширялись возможности применения БПЛА в различных воинских частях. Несомненно, уже в скором будущем беспилотниками для своих конкретных служебных целей смогут пользоваться во многих воинских подразделениях.

Николай ещё не раз потом проходил различные обучающие курсы, в том числе за рубежом. Так, один из сертификатов он получил после обучения в Турции, где был отмечен зарубежными преподавателями как один из наиболее способных слушателей.

А началась дорога в небо у Николая Кириллова в юношеском возрасте, когда ему посчастливилось попасть в число курсантов государственного авиационного центра в Астане. Пройдя теоретический курс обучения, юный Николай в 15 лет совершил свой первый самостоятельный полет на легкомоторном одновинтовом самолете ТЛ-2000. В общей сложности за время обучения в центре он налетал 14 часов 58 минут. Тогда же он совершил и свои первые прыжки с парашютом, которых сейчас у майора Кириллова уже 74.

Решение связать свою жизнь с военной авиацией было твёрдым и бесповоротным. Поступление в военный институт Сил воздушной обороны в Актобе по специальности "командно-тактическая фронтовой авиации" стало логическим продолжением твёрдых планов юноши связать свою судьбу с военной службой и небом.

В этом году за успехи в боевой подготовке, наращивании профессионального опыта и его активного применения Николай Кириллов в числе других офицеров ко Дню Республики, который в этом году вновь стали отмечать в Казахстане, был удостоен чести получить очередное воинское звание досрочно. Погоны майора ему вручил в Астане лично министр обороны генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков.

"В моей военной службе само досрочное присвоение звание майора и получение погон из рук первого руководителя военного ведомства — министра обороны стало ярким событием, — делится впечатлениями новоиспеченный майор Кириллов. — За меня радовались мои родные, друзья и сослуживцы. Думаю, такие моменты должны быть в жизни каждого офицера. Во-первых, они показывают, что ты идёшь верным путем и делаешь всё правильно. А во-вторых, такие события здорово повышают самооценку и мотивацию к достижению новых успехов в службе.

Сейчас командир звена авиационной эскадрильи майор Николай Кириллов продолжает работу по своей специальности и одновременно обучает работе с БПЛА специалистов из других военных ведомств. За свой профессионализм и качественную работу он неоднократно получал благодарности от руководства КНБ и Национальной гвардии, чьи сотрудники проходили обучение и продолжают учиться на базе учебного центра боевого применения БПЛА и подготовки специалистов БПЛА.

Помимо своей основной деятельности, майор Кириллов также является нештатным начальником поисково-спасательной и парашютно-десантной службы своей воинской части. Эту должность ему доверили благодаря тому, что в его активе имеются и прыжки с парашютом, и практические полеты на самолетах, и большой опыт работы с БПЛА, и в целом немалый опыт военной службы.

Всеми этими достижениями гордится не только сам Николай, но и его супруга Вероника, с которой они вместе воспитывают дочь Арину, и его родители, проживающие в Темиртау, откуда родом Николай.

Будучи офицером по призванию, майор Кириллов как должное воспринимает тот факт, что уже какой год живет вдали от родного города. Когда-то его адресом был город Балхаш, где он служил в лётной части, теперь он живёт и служит в Таразе.

"Самое главное, что моя связь с родными не прерывается ни на минуту. Мои мама, папа и сестрёнка знают, как я их люблю, а я знаю, как они по мне скучают, — признается Николай Кириллов. — Но у нас всегда есть планы на встречу. Вот наступит отпуск, и мы с женой и дочкой приедем в мой родной Темиртау, я обниму своих родных, окунусь в атмосферу детства. Но ещё я точно знаю, что время спустя меня вновь потянет на службу, потому что без любимой работы я не могу.

фото пресс-службы министерства обороны