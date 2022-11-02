Как в Сингапуре: за плевок в собственном подъезде наказали экибастузца

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На нарушителя чистоты пожаловался в полицию один из его соседей.

Курьёзный случай произошёл в доме по улице Энергетиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции Павлодарской области. На канал "102" г. Экибастуза поступил звонок, о том, что неизвестный мужчина загрязнил подъезд.

Звонивший сообщил, что проживает в этом доме и очень возмущен такими действиями. Отрабатывать вызов отправился участковый инспектор.

Просмотрев камеры видеонаблюдения, страж порядка установил мужчину, который плюнул, поднимаясь по лестнице подъезда. Выяснилось, что он тоже является жителем этого же подъезда. По его словам, он так делает всегда и удивился, что кто-то на него пожаловался.

"В отношении нарушителя общественного порядка был составлен административный протокол по статье 434-2 КРКоАП, в связи с чем, мужчине предстоит выплатить штраф в размере 5 МРП. В текущем году 1608 жителей Павлодарской области загрянили места общего пользования - парки, скверы, в том числе выбрасывали коммунальные отходы в неустановленных местах. Полицейские убедительно просят жителей региона соблюдать законодательство и помнить, что даже за самое мелкое нарушение предусмотрена ответственность", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

