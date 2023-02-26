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Как Шахерезада: библиотекарь из Арала неординарно повышает интерес молодёжи к чтению
Библиотекарь из Аральского района Кызылординской области Кундызай Шалбаева придумала эффективный метод для увеличения числа читателей библиотеки. Она размещает на странице библиотеки в фейсбук самые интересные отрывки книг, но без концовки. Прямо как в книге "Тысяча и одна ночь", когда царь Шахрияр оставлял жизнь Шахерезаде, только чтобы на следующий день дослушать продолжение очередной сказки, которую она не рассказывала до конца ночью. Как оказалось, ноу-хау сработало как по нотам: школьники вновь потянулись к библиотеке и стали проявлять интерес к чтению книг. Благодаря креативным идеям, Кундызай Шалбаева была признана лучшим библиотекарем области прошлого года, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Кундызай Шалбаева - специалист с большим стажем. За плечами более 30 лет работы в детской централизованной библиотеке Аральского района. Она с детства любила читать книги, особенно нравились произведения отечественных авторов. По словам женщины, сейчас удивить юных читателей очень сложно. Как специалист она уделяет много внимания изучению новых технологий и современной методике работы с детьми.
"Первое произведение, которое я с интересом прочитала, был роман Сабита Муканова "Ботагоз". С тех пор с книгой я никогда не расставалась. После окончания школы выбрала профессию библиотекаря. Никогда об этом не жалела. Книги имеют особую магию, читая их, расширяешь кругозор и словарный запас", - делится Кундызай Шалбаева.
Детская централизованная библиотека Аральского района имеет большую историю. Здесь огромный и регулярно пополняющийся книжный фонд. Учреждение оснащено современной компьютерной техникой, интернет работает без перебоев. Функционирует центр "Библиотерапии" для особенных детей. Сейчас в библиотеке числится более трёх тысяч читателей. Работники стараются каждому из них найти индивидуальный подход.
"Не секрет, сейчас школьники оказались в плену социальных сетей. Перестали посещать библиотеки, нужную информацию скачивают с помощью гаджетов. Меня беспокоит снижение читательской активности. Поэтому решила размещать в социальных сетях отрывки из интересных книг. Самое удивительное, что этот метод оказался очень эффективным. На следующий день приходят дети и просят книги. Им не терпится дочитать конец произведения. Таким образом мы смогли возродить интерес молодёжи к библиотеке", - говорит библиотекарь.
По словам Кундызай Шалбаевой, раньше школьники особо интересовались такими произведениями, как "Коксерек" М.Ауэзова и "Меня зовут Кожа" Б.Сокпакбаева. Сейчас же молодёжь хочет читать книги в жанре фантастики, детектива и литературы мировых авторов. У библиотекаря в приложении WhatsApp имеется чат, куда она отправляет информацию о новинках. Сейчас большой популярностью пользуется сборник самых лучших детских произведений издательского дома "Фолиант". Особенно школьники с большим интересом читают книгу М.Твена "Приключения Тома Сойера", Дж.Свифта "Путешествие Гулливера", А.С.Грин "Алые паруса" и многое другое. Кундызай Шалбаева старается всегда быть на связи с читателями и помогать им найти нужную книгу.
Ученица восьмого класса Аяулым Торемуратова - постоянная читательница детской библиотеки. В свободное время она часто приходит сюда в поиске новых и интересных книг. Особый метод Шалбаевой ей пришёлся по душе. Теперь ей больше нравится проводить время с книгой, чем с телефоном.
"Книга стала для меня близким другом. Некоторое время назад в социальных сетях Кундызай апай опубликовала отрывки из книги Даниэля Дефо "Робинзон Крузо". Я еле дождалась утра и сразу направилась в библиотеку. Мне не хотелось читать продолжение в интернете. Ведь когда читаешь книгу ощущение другое и воображение работает лучше", - отметила юная читательница.
Шалбаева за верность профессии и инновации по итогам прошлого года была признана лучшим библиотекарем области. Такое достижение мотивировало нашу героиню. Сейчас она работает над новыми проектами и ищет новые методы для улучшения работы библиотеки.
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