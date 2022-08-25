Как производится оплата за проезд по дорогам в Казахстане

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В компании "Казавтожол" сообщили, как производится оплата за проезд по платным участкам дорог в Казахстане, и в каком случае на водителя могут подать в суд, передаёт BaigeNews.kz.

"Сумма списывается со счета государственного регистрационного номерного знака (ГРНЗ) транспортного средства моментально при пересечении арки контроля и фиксации ГРНЗ камерами. В случае частичного отсутствия суммы, достаточной для оплаты проезда, формируется задолженность на счету ГРНЗ, которую необходимо оплатить на пункте взимания платы при гибридной системе, предусматривающей наличие шлагбаумов", - проинформировали в компании.

Для оплаты задолженности, согласно статье 277 ГК РК, у водителя есть семь календарных дней со дня выезда с платного участка дороги.

Если автовладелец по какой-то причине забыл о задолженности, дирекция направит его имя в списке неплательщиков в Инспекцию транспортного контроля для привлечения к административной ответственности по статье 628 КоАП РК "несвоевременная оплата долга за проезд по платной автомобильной дороге", основываясь при этом на информацию по детализации проездов.

Штраф составит для физических лиц 5 МРП, для юридических лиц 10 МРП.

Также дирекцией подаются исковые заявления в судебные органы о взыскании задолженности за проезд по платным участкам дорог и направляются материалы нотариусам. После документы поступают частному судебному исполнителю для принудительного взыскания долга.