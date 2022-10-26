Как приток россиян сказался на работе обменников

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После 21 сентября в Казахстане рубли чаще продают, чем покупают.

Впервые нетто-продажи российской валюты оказались отрицательными в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро.

"В сентябре, как мы помним, в Казахстан хлынул поток россиян. И везли они с собой преимущественно рубли. Которые и меняли на тенге. И доменяли до того, что впервые в Казахстане нетто-продажи российской валюты оказались отрицательными. То есть население её в обмениках чаще продавало, чем покупало. Разница составила 2,2 миллиарда тенге", - сообщили в компании.

Отрицательные показатели отмечают в семи регионах республики. Среди них Астана (675,8 миллиона тенге), Атырауская (639,7 миллиона тенге), Западно-Казахстанская (147,7 миллиона тенге), Костанайская (762,1 миллиона) и Мангистауская (163,3 миллиона тенге) области.

"Оставшиеся два региона расположены на юге республики, и прямого отношения к потокам россиян не имеют. А самая большая разница – в Шымкенте (2,96 миллиарда тенге). А в Кызылординской области нетто-продажи рубля оказались на минимуме за 27 месяцев (78,9 миллиона тенге)", - добавили в бюро.

В Акмолинской и Северо-Казахстанской областях чистый спрос на рубли оказался на максимуме за три месяца (309,6 миллиона и 312,8 миллиона тенге соответственно), в Павлодарской – за четыре месяца (415,3 миллиона тенге). Показатели небольшие, раз в 10-15 меньше среднемесячного уровня 2021 года, но они растут, отмечают аналитики.