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Как гендерные стереотипы мешают женщинам достигать успеха
Согласно докладу Всемирного экономического форума о глобальном гендерном разрыве, Казахстан занял 65ое место, занимая стабильно средние позиции в мировом рейтинге.
За последние несколько лет наша страна преуспела в сокращении гендерного разрыва между женщинами и мужчинами в контексте международных обязательств. На данный момент в Казахстане осуществляется ряд инициатив по поддержке девушек и женщин в науке. Подробнее об этих проектах в интервью с корреспондентом BaigeNews.kz рассказала специалист по гендерным вопросам Программы развития ООН в Казахстане Гаухар Нурша.
- Какие на сегодняшний день существуют ограничения для женщин в науке, и как с этим бороться?
- В 2020 году Программа развития ООН представила Индекс гендерных социальных норм, который позволяет измерить насколько существующие в обществе гендерные предрассудки и стереотипы мешают женщинам добиваться успехов в политике, на рынке труда и в образовании. На основе индекса проанализированы данные 75 стран с охватом 80 процентов глобального населения. Так, Индекс показывает, что около половины мужчин и женщин в мире считают, что мужчины лучше проявляют себя в политическом лидерстве; более 40 процентов полагают, что мужчины лучше руководят бизнесом и имеют больше прав на работу в условиях дефицита рабочих мест. Эта же ситуация наблюдается и в Казахстане.
Даже с учетом позитивных изменений в обществе до сих пор существуют гендерные стереотипы и социальные нормы, которые сдерживают интерес девушек к научным и техническим сферам. Было проведено множество исследований о том, как поведенческие стереотипы взрослых находят отражение в детских игрушках или произведениях художественной литературы. Ученые установили, что нормы начинают свое формирование в умах детей уже в дошкольном возрасте, когда, условно играя в игры, они видят вокруг себя мужчин-строителей, мужчин-математиков и так далее.
- Проводились ли в Казахстане соответствующие исследования в этом направлении?
- Не так давно казахстанские ученые проанализировали содержание школьных учебников по разным предметам. Результаты показали, что женских персонажей в STEM (естественных науках, технологии, инженерии и математике) было меньше одного процента, а то и вовсе не было. Такие явления постепенно формируют в мышлении детей понимание, что успех в той или иной профессии связан с половым признаком, а не усердием и трудолюбием. Очевидно, что существующий гендерный дисбаланс важно адресовать не только на институциональном уровне, стимулируя более сбалансированную представленность женщин в науке, но и в социальном поле, работая с существующими социальными нормами и стереотипами в отношении женщин и девочек.
- Насколько Казахстан преуспел в развитии науки и гендерного равенства за последние годы?
- За последние годы в контексте международных обязательств Казахстан добился определенных успехов в области продвижения гендерного равенства. В 2015 году Казахстан принял обязательства по достижению 17 Целей устойчивого развития ООН до 2030 года, где вопросы гендерного равенства проходят красной нитью через все 17 целей.
Согласно последнему докладу Всемирного экономического форума о глобальном разрыве, Казахстан занял 65 место, занимая стабильно средние позиции в мировом рейтинге. В части доступа к образованию, который измеряет уровень неравенства в доступе к образованию среди женщин и мужчин, Казахстан занимает 27ую позицию.
Сегодня в Казахстане реализуется комплекс системных мер по развитию образования и науки. Доступ к высшему образованию в последние годы значительно расширился. Увеличивается количество государственных образовательных грантов на технические специальности, а с января этого года существенно увеличился и объем финансирования науки. Правительство Республики Казахстан активно внедряет политику инновационного развития и прилагает много усилий для привлечения как мужчин, так и женщин в сферу STEM, для популяризации инновационных приоритетных направлений деятельности, а также развития и совершенствования STEM-образования.
- Как известно, в Казахстане женщин-ученых больше, чем мужчин. Однако, если смотреть в разрезе специальностей, среди них большинство медики и педагоги, но практически нет инженеров, физиков или программистов. В связи с чем сложилась такая тенденция?
- Да, действительно, в системе образования наряду с прогрессом наблюдается существенная гендерная дифференциация относительно выбора дисциплин обучения в техническом и профессиональном образовании: девушки ориентируются в основном на педагогику, медицину, услуги; мужчины - на геологию, горнодобывающую промышленность, нефтегазовое и химическое производство, энергетику, металлургию и машиностроение, транспорт, информационные технологии, строительство – которые связаны с более высокими доходами.
Это напрямую связано с существующими гендерными стереотипами и устоявшимися предубеждениями в обществе, которые сдерживают интерес девушек к научным и техническим сферам. Большое значение имеет и то, что в этих сферах недостаточно представлены женщины-лидеры, которые могли бы вдохновить других женщин к карьере в технологичных и наукоемких отраслях личным примером.
Таким образом, несмотря на предпринимаемые меры, представленность женщин на уровне принятия решений, в технологических и других отраслях с высокой добавленной стоимостью, гендерные различия в оплате труда (в среднем около 30-33 процентов) указывают на дальнейшую необходимость активизировать усилия по сокращению гендерного неравенства.
- Какие шаги ПРООН Казахстан предпринимает для поддержки девушек- и женщин-учёных? Расскажите подробнее об этих инициативах/проектах.
- ПРООН реализует как масштабные проекты по расширению возможностей женщин, так и ставит перед собой амбициозную цель – интеграцию компонентов по гендерной проблематике во всех проектах, в том числе в таких сферах, как вопросы сохранения биоразнообразия, климатической повестки, энергоэффективности.
В Казахстане мы продолжаем оказывать поддержку в выполнении обязательств по обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин, в особенности в части предоставления женщинам больше возможностей для участия в принятии решений, повышения конкурентоспособности на рынке труда и совместной борьбы с гендерным насилием. Одним из приоритетных направлений гендерного равенства ПРООН является продвижение женщин в STEM-дисциплинах. Увеличение числа женщин в STEM и цифровых профессиях ведёт к их более активному участию в экономической жизни, а значит и социально-экономическому благополучию в целом.
К примеру, одной из масштабных инициатив, способствовавших вовлечению большего количества молодых девушек в STEM-дисциплины, стала серия хакатонов, которые прошли в регионах Казахстана. Они стали площадкой для разработки технологических стартапов по трем темам, одной из которых стала коммерциализация научных проектов.
- К чему может привести гендерный дисбаланс в области науки?
- Недостаточная представленность женщин в науке ведет к снижению влияния на политические решения по ее развитию и всего индустриального развития страны, а также недостатку ролевых моделей в технологичных и наукоемких отраслях для подрастающего поколения девочек. Сколько талантов среди молодых девушек мы можем потерять, которые могли бы привнести значимый вклад в открытие новых путей лечения или разработки умных девайсов? Самое важное - это экономические потери, учитывая, что больше половины населения в Казахстане - это женщины и девочки.
- Как вы считаете, каковы перспективы Казахстана в вопросах повышения представленности женщин в научном мире?
Устойчивое развитие, конкурентоспособность любой страны тесно связаны с развитием человеческого потенциала, и поэтому сложно представить развитие Казахстана, как и любой другой страны, без активного участия женщин во всех отраслях экономики.
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