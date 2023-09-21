Как чемпиона мира Ризабека Айтмухана встретили на родине

Казахстанских борцов Ризабека Айтмухана и Азамата Даулетбекова торжественно встретили в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Родные, болельщики и журналисты с размахом встретили спортсменов в аэропорту Алматы. По традиции на спортсменов надели казахские чапаны и угостили традиционным напитком кумысом и баурсакакми.

Напомним, казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан стал победителем чемпионата мира в сербском Белграде. Ризабек Айтмухан стал лучшим в мире в весовой категории до 92 килограммов. В финальной схватке он оказался сильнее Османа Нурмагомедова из Азербайджана. До этого момента никому из казахстанцев не удавалось завоевать победу на чемпионате мира по вольной борьбе.

Сразу после исторической победы, Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил с первенством чемпиона мира по вольной борьбе Ризабека Айтмукана.