Как будет выглядеть уникальный мост через Иртыш за 39 млрд тенге

Фото: АО "Казавтожол"

Новый мост через Иртыш, проект которого начали разрабатывать ещё в 2019 году, всё же начнут возводить. На сегодня удалось определиться с подрядчиком, который приступил к подготовке. Стоит отметить, в сентябре 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству начать строительство перехода через реку. До этого на протяжении нескольких лет не выделяли финансирование из республиканского бюджета. А оно немалое, ведь стоимость проекта - почти 39 миллиардов тенге, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Сегодня на старый мост через реку Иртыш, находящийся в черте Павлодара, жалобы от жителей поступают нередко. Учитывая, что переход, которому более 60 лет, соединяет областной центр со столицей, Аску, Экибастузом, кроме того по нему ежедневно проезжают жители пригородного посёлка Ленинский, многие из которых работают в Павлодаре. В общем, транспортный поток здесь высокий. Осуществляют движение по нему и автобусы. Однако техническим требованиям он не отвечает, причём уже давно. Здесь даже запретили проезд для большегрузов, что в свою очередь вызвало шквал возмущений со стороны их водителей.

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"В 2018 году в рамках капитального ремонта планировалось отремонтировать существующий мост. Когда проектная организация, которая должна была разрабатывать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, провела обследование и дала заключение о текущем состоянии моста и предстоящих работах, поднялся вопрос о целесообразности проведения капитального ремонта. Было высказано экспертное мнение, специалистов по искусственным сооружениям, что целесообразней новый мост построить, чем этот ремонтировать. После проведённой работы, в январе 2019 года, на научно-техническом совете Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, было принято решение о строительстве нового моста, в декабре 2019 года заключен договор по разработке проектно-сметной документации. Существующий мост был построен в 1961-1962 году ориентировочно по сохранившимся документам. На сегодняшний день он находится в неудовлетворительном состоянии, по экспертному заключению имеет крайне тяжёлое состояние в следствии накопившихся дефектов за время эксплуатации. Сейчас введено ограничение на грузоподъемность 10 тонн и соблюдение дистанции 30 метров, между движущемся транспортом, грузовому транспорту движение закрыто. Движение открыто только для легкового транспорта, есть риск, что конструкция может не выдержать нагрузок. Грузовой транспорт ездит в объезд через мост "Нурлы жол". Регулярно поступают жалобы от пользователей, на вынужденный перепробег, что составляет 48 км, те транспортные средства, которые едут по направлению допустим в Омск с Астаны или даже из близлежащих деревень в Павлодар, та же транспортировка угля на северную сторону, все эти перевозчики постоянно звонят, жалуются, спрашивают, когда можно будет осуществлять проезд по мосту. Мы объясняем, что движение закрыто и пока новый мост не построят движение по данному направлению не откроется для грузового транспорта", - сообщил заместитель директора павлодарского областного филиала АО "Казавтожол" Алексей Логвиненко.

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Стоить отметить, возведённый и открытый в 2016 году мост "Нурлы Жол", находится в нескольких километрах от Павлодара. Грузовикам, направляющимся, допустим из Усть-Каменогорска в Астану, вполне удобно объезжать через него Павлодар. А вот ехать из Омска или Новосибирска так или иначе проще через автогужевой мост, расположенный в самом городе.

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Решение о строительстве нового моста приняли несколько лет назад, разработали проектно-сметную документацию, прошли экологические общественные слушания. Готовый проект уже даже презентовали общественности. В планах возвести переход с четырьмя полосами, по две в каждом направлении и шириной каждой по 3,75 метров. Появятся двухметровые полосы безопасности и полутораметровые пешеходные зоны по обе стороны. Длина моста - 691 метр. Кстати, место для строительства выбрали максимально удобное, рядом со старым переходом, чтобы не ломать логистику. В "Казавтожол" показали 3Д проект будущего моста.

Фото предоставлено АО "Казавтожол"

"Новый мост будет по правой стороне от старого моста, если смотреть по направлению в Астану из Павлодара, рядом с существующим буквально 40 метров. При завершении строительства у нас пост ГАИ остается на откосе, с левой стороны. Земельный участок попадает под изъятие, он отчужден, земля государственная, была передана безвозмездно под государственные нужды. По проекту планируется строительство экстрадозного моста, это тип вантового моста, просто имеет более короткие пилоны. Можно сказать, перевёрнутые. Если у вантовых мостов пилоны достигают 90-100 метров, то здесь пилоны всего 20 метров. Также будут у него вантовые тросы, как у вантовых мостов. Просто нагрузка перераспределена, прочностные характеристики обеспечиваются за счёт совместной работы пролётного строения и вантовой системы. Мост имеет повышенный класс сложности. Нормативный срок строительства 25 месяцев, без учёта зимних месяцев, потому что при производстве работ нужно температурный режим выдерживать. Начальный этап — это подготовительные работы, т.к. в зоне строительства со стороны города много коммуникаций, например, есть улицы Ракетная, Ермака, там есть и канализация, и тепловые сети, и линии связи. Техусловия на перенос коммуникаций мы получили. Сейчас будет проводиться работа по актуализации техусловий. Требуется большой объем арматуры для производства работ, бетона. Даже сама опалубка скользящего типа, которую будут использовать при устройстве пролётного строения, тоже занимает много времени на изготовление. Это индивидуальная опалубка, которая будет использоваться только для строительства этого моста, так как аналогов таких мостов в Казахстане нет", - говорит Алексей Логвиненко.

По информации павлодарского филиала "Казавтожол", использовать при возведении нового моста будут 95 процентов материалов казахстанского производства. Оставшиеся пять процентов, скорее всего, поставки вантовых тросов, соединений, деформационных швов, будут производить в Китае. Поскольку в Казахстане подобное не изготавливают.

На сегодняшний день, спустя несколько лет ожиданий, определились с подрядчиком. 14 апреля 2023 года заключили договор с ТОО "Казахдорстрой", который, к слову, возводил в Павлодарской области и мост "Нурлы Жол". Цена проекта нового перехода через Иртыш почти 39 миллиардов тенге, но финансирование будет распределяться по годам. От поступления денег из бюджета в том числе зависит своевременная реализация проекта.

Кстати, после завершения строительства нового перехода через реку, проведения испытаний и запуску движения, тот же подрядчик приступит к демонтажу старого моста. На это уйдет ещё 14 месяцев, сообщили в "Казавтожол". К слову, в 39 миллиардов тенге, заявленных в проекте, входит и эта работа.

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