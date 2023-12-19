Как будет работать единая база очередности в детские сады в Казахстане

Единая база очередности в детские сады запущена в пилотном режиме в Казахстане. Подробнее об этом BaigeNews.kz сообщил директор департамента проектного администрирования АО "Талдау" им. А. Байтурсынова, Азат Тиштыбаев.

По его словам, единая база очередности пока запущена в двух городах – Шахтинске и Петропавловске. С 2024 года планируется, что полная оцифровка процесса постановки и движения очередей в детсады будет во всех городах Казахстана.

"В Шахтинске и до этого мы реализовывали пилотные проекты. И город подходил тем, что там проживает небольшое количество жителей. Второй город – областной центр Петропавловск, поэтому выбрали его", - сказал Азат Тиштыбаев.

По его словам, полная оцифровка процесса постановки и движения очередей в детсады позволит обеспечить его прозрачность и исключить коррупционные риски. Также при освобождении места в выбранном детском саду родитель будет получать SMS-уведомление. Далее если он согласен, ребенок будет зачислен в детский сад. При этом необходимые документы о здоровье будут использоваться из базы данных Минздрава.

"Платформа будет проверять стоит ли человек в других очередях. Если же будет выявлено, что родитель стоит в других очередях, то ему придет оповещение об этом", - сообщил Тиштыбаев.

Также сейчас при постановке на очередь родители могут выбрать, в какой именно садик должен пойти ребенок.

"Он может выбрать четыре детсада. Можно выбрать возле дома, работы, то есть, где ему будет удобно. Когда в одном из них освободится место, ему придет SMS об этом. Хотел бы отметить, что платформа позволяет местным органам заранее распределять и определять бюджет на детсады, так как будет видна очередность", - отметил директор департамента проектного администрирования АО "Талдау" Азат Тиштыбаев.

Важно отметить, что на первом этапе при подаче заявления на постановку в очередь льготы будут подтверждаться автоматически. После выбора детского сада будет присваиваться номер очереди с уведомлением родителя.

"Разработка платформы началась в начале 2023 года. С мая мы приступили к техническим вопросам запуска", - заключил Азат Тиштыбаев.

Ранее премьер-министр РК Алихан Смаилов подчеркнул, что полная оцифровка процесса постановки и движения очередей в детсады позволит обеспечить прозрачность и исключить коррупционные риски.