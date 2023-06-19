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ДЧС Алматы Сегодня, 20:08
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Сегодня, 20:08
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Фото: ДЧС Алматы

Кафе горит в Алматы, 64 пожарных пока не могут справиться с огнём

Крупный пожар в Алматы тушат 64 сотрудника ДЧС и 18 единиц техники. Огнём охвачены кафе и гараж, передаёт BaigeNews.kz.

"Силы и средства ДЧС направлены по повышенному номеру по адресу: Ауэзовский район, микрорайон Жетысу-3, около дома 1/б. По прибытии обнаружено горение гаража с переходом на кровлю кафе", - сообщили в ДЧС.

Предварительная площадь пожара - более 500 квадратных метров. 

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Сегодня, 20:08
446
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