К семи годам тюрьмы приговорили жителя Костаная за пропаганду терроризма
Вчера, 12:52
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Вчера, 12:52Вчера, 12:52
1312Фото: Бауыржан Жуасбаев/BaigeNews.kz
Комитетом национальной безопасности завершил расследование уголовного дела в отношении одного из жителей Костаная. Мужчину признали виновным в пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни, передаёт BaigeNews.kz.
"Cудом района им.Б.Майлина Костанайской области он признан виновным в совершении этих преступлений и приговорен к 7 годам лишения свободы. Осужденный публиковал в социальных сетях интернета видеоролики религиозно-экстремистского характера, сцены терактов и казней заложников, а также символику международных террористических организаций. В ходе судебного разбирательства его вина была полностью доказана", — говорится в сообщении пресс-службы КНБ РК.
Уточняется, что приговор суда уже вступил в законную силу.
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