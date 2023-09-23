К семи годам тюрьмы приговорили жителя Костаная за пропаганду терроризма

Комитетом национальной безопасности завершил расследование уголовного дела в отношении одного из жителей Костаная. Мужчину признали виновным в пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни, передаёт BaigeNews.kz.

"Cудом района им.Б.Майлина Костанайской области он признан виновным в совершении этих преступлений и приговорен к 7 годам лишения свободы. Осужденный публиковал в социальных сетях интернета видеоролики религиозно-экстремистского характера, сцены терактов и казней заложников, а также символику международных террористических организаций. В ходе судебного разбирательства его вина была полностью доказана", — говорится в сообщении пресс-службы КНБ РК.

Уточняется, что приговор суда уже вступил в законную силу.