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К семи годам тюрьмы приговорили жителя Костаная за пропаганду терроризма

Вчера, 12:52
АВТОР
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Бауыржан Жуасбаев/BaigeNews.kz Вчера, 12:52
Вчера, 12:52
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Фото: Бауыржан Жуасбаев/BaigeNews.kz

Комитетом национальной безопасности завершил расследование уголовного дела в отношении одного из жителей Костаная. Мужчину признали виновным в  пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни, передаёт BaigeNews.kz.

"Cудом района им.Б.Майлина Костанайской области он признан виновным в совершении этих преступлений и приговорен к 7 годам лишения свободы. Осужденный публиковал в социальных сетях интернета видеоролики религиозно-экстремистского характера, сцены терактов и казней заложников, а также символику международных террористических организаций. В ходе судебного разбирательства его вина была полностью доказана", —  говорится в сообщении пресс-службы КНБ РК.

Уточняется, что приговор суда уже вступил в законную силу.

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