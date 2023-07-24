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pixabay Сегодня, 15:10
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Сегодня, 15:10
119
Фото: pixabay

К семи годам тюрьмы приговорили полицейских в Шымкенте

За системную коррупцию осуждены руководители местной полицейской службы Департамента полиции Шымкента.

Межрайонным судом по уголовным делам города Шымкент оглашен приговор в отношении командиров 4-й роты Алимханова К. и 8-ой роты Мырзалиева Н. полка патрульной полиции местной полицейской службы, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на антикор.  

Алимханов и Мырзалиев приговорены к семи годам лишения свободы и пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.  

Осужденные были изобличены департаментом антикоррупционной службы и управлением собственной безопасности департамента полиции города Шымкент.

Они обвинялись в неоднократном получении взяток от подчиненных от 5 до 10 тысяч тенге на постоянной основе за общее покровительство по службе.  

Кроме того, Алимханов через своих подчиненных получил незаконное вознаграждение от жительницы Шымкента в сумме 130 тысяч тенге за непривлечение к административной ответственности.  

Совместная работа антикоррупционной службы и МВД в рамках меморандума о взаимном сотрудничестве по выявлению и пресечению фактов коррупции продолжается.

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Сегодня, 15:10
119
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